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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日證實，自己捲入婚外情，對家人不忠，因出軌對象涉及中國女間諜，後續將面臨公司內部及美國政府調查。台經院長張建一今（9）日表示，相關事件可能涉及到美中科技戰，但認為對於黃的聲譽有影響，但對AI發展、輝達前景，以及AI供應鏈影響不大。黃仁勳近月遭傳與中國女間諜、新加坡資料中心公司Megaspeed的前高階主管黃樂（Alice Huang）傳出婚外情。黃仁勳在8日發給員工的信件中坦承，「我欠我的家人以及你們所有人一個道歉。我對我的妻子不忠，我的所作所為傷害了她及我們的孩子，對於我所做的事，我沒有任何藉口。我深感抱歉」，證實相關謠言。張建一受訪表示，黃仁勳已經承認，也與太太、小孩道歉，這部分是私生活，不加以評論。但因為外遇對象身份敏感，後面還面臨AI相關訊息是否有透過管道轉向中國伺服器，以及AI 相關技術有沒有流落中國，這部分就靜待輝達董事會、美國國會調查。但他認為，黃仁勳個人行為對於聲譽有影響，但不會影響到AI、輝達整體發展，目前輝達本益比都有達到16倍至18倍，毛利率也有達到75%，認為對AI 供應鏈不會有大影響。