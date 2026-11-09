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▲輝達（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與疑似中國間諜黃樂（Alice Huang）有婚外情後，美國國會兩黨同步施壓。眾議院共和黨要求他11月18日出席閉門簡報，但輝達至今未證實他是否會出席，董事會的獨立調查也沒有公布時間表，外界關注這場風暴接下來將如何發展。眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）、中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）4日聯名致函黃仁勳，要求他11月18日出席閉門簡報，說明與黃樂的往來，以及輝達防範外國情報滲透的機制，並要求他在11月11日前回覆是否接受，或提出其他可行日期。共和黨議員在信中直言：「近期報導引發重大國安疑慮，涉及中華人民共和國取得美國敏感技術與資訊的問題。」不過，對於黃仁勳是否會出席，輝達至今沒有正面回應。據《紐約時報》報導，被問到這個問題時，輝達發言人里佐（John Rizzo）拒絕置評，只表示：「我們的執行長擁有一支出色的安全團隊，必要時會陪同他出席各種場合。」他也重申，黃仁勳與黃樂的互動，與他平時和其他客戶會面的情況並無不同。另據《世界日報》報導，由於事件越滾越大，黃仁勳據說暫時不打算赴國會說明，但這項說法目前尚未獲得輝達證實。值得注意的是，這次國會的要求是「邀請」出席閉門簡報，並非公開作證的聽證會，也不是具有法律強制力的傳票。據《舊金山標準報》報導，議員是請黃仁勳「自願」出席。換句話說，黃仁勳在法律上可以拒絕，或要求改期。不過，這場簡報的時間點格外敏感。輝達預定11月17日公布第三季財報，隔天就是國會簡報；同一天，美國總統川普也將前往中國深圳出席APEC領袖峰會，並表示「當然願意」帶黃仁勳同行。黃仁勳18日究竟會出現在華府還是深圳，成為外界關注焦點。輝達董事會8日宣布，將由獨立董事組成委員會，在外部法律顧問協助下展開調查。董事會聲明表示：「雖然董事會沒有理由相信國家安全或輝達機密曾遭到洩漏，但董事會的調查將檢視所有可取得的資訊。」不過，董事會並未公布調查何時會有結果，聲明中也完全沒有提到黃仁勳坦承的婚外情。輝達另外向美國財經媒體CNBC表示：「今天的消息不會影響輝達的正常運作。黃仁勳將繼續擔任執行長領導輝達，不會受到任何干擾。」除了黃仁勳本人，國會議員也質疑川普政府對此事究竟知情多少。據《紐約時報》報導，川普政府決策官員去年春天就收到一份備忘錄，內容指出黃樂已被中國國家安全部招募，並揭露她與黃仁勳的關係，這份備忘錄還是由國務卿魯比歐（Marco Rubio）監督製作。對此，美國國務院與白宮都未立即回應。分析人士指出，黃仁勳目前或許還能選擇是否出席簡報，但未來的壓力恐怕只會更大。據美國新聞網站Semafor報導，民主黨在期中選舉拿下國會後，將於明年接掌各委員會，屆時將握有發出傳票的權力。一向對輝達對中晶片銷售抱持批評態度的民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），預料將出任參議院銀行委員會主席，她長期希望黃仁勳出席作證，說明輝達的對中晶片銷售。此外，國會在明年新會期開始前必須通過的國防授權法案中，也可能納入更嚴格的晶片出口管制條款。台灣大學國際企業學系副教授沈榮欽分析，這次國會簡報有兩大焦點：一是美國情報單位是否認定黃樂是中國國家安全部招募的情報人員，以及黃仁勳對此知情多少；二是新加坡公司Megaspeed為何大量採購輝達晶片，這些晶片最後又流向哪裡。：黃仁勳回覆是否出席國會簡報的期限：輝達公布第三季財報：國會閉門簡報；同日川普赴深圳出席APEC峰會目前董事會調查尚無時間表，相關間諜指控也仍待證實。隨著輝達財報、國會簡報與APEC峰會在下週接連登場，黃仁勳能否穩住局面，外界將持續關注。