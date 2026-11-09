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場次 對手 結果 比賽重點 第1戰 捷克 5：2勝 劉承佑、吳柏萱及黃柏叡開轟，林佾葳96球完投7局 第2戰 尼加拉瓜 2：4敗 首局陷入落後，打線雖有反攻，仍錯失關鍵得分機會 第3戰 巴拿馬 3：1勝 黃鈞麟7局敲致勝2分二壘安打，林佾葳後援2局無失分奪勝

▲林佾葳首戰完投7局，僅休息一天又在對巴拿馬之戰後援2局無失分，包辦中華隊目前兩勝。（圖／特派記者朱永強攝）

暫定排名 球隊 戰績 1 澳洲 2勝1敗 1 中華隊 2勝1敗 3 尼加拉瓜 1勝1敗 3 波多黎各 1勝1敗 5 巴拿馬 1勝2敗 5 捷克 1勝2敗

後兩戰結果 最終戰績 晉級情勢 2戰全勝 4勝1敗 幾乎篤定晉級，並有望帶著較佳戰績進入超級循環賽 先勝澳洲 3勝1敗 掌握晉級主動權，視其他賽果可能提前取得門票 1勝1敗 3勝2敗 晉級機會仍高，但可能需要比較對戰及突破僵局規則 2戰全敗 2勝3敗 晉級希望大幅降低，必須依賴其他球隊賽果與比較數據

台灣時間 對手 比賽地點 11月10日凌晨0時30分 澳洲 馬納瓜國家主權球場 11月11日凌晨4時30分 波多黎各 馬納瓜國家主權球場

2026年U23世界盃棒球賽在尼加拉瓜進行，中華隊前3戰取得2勝1敗，暫與澳洲並列A組第一。台灣時間10日凌晨0時30分，兩隊將正面交鋒，中華隊若能搶下勝利，將掌握晉級超級循環賽的主動權；即使輸球也尚未淘汰，但最後一戰對波多黎各就幾乎沒有再輸的空間。本屆賽事共有12支球隊，預賽分成A、B兩組，每組6隊進行單循環賽，各隊共打5場。分組前3名晉級超級循環賽，後3名則進入排名賽。A組包括中華隊、澳洲、地主尼加拉瓜、波多黎各、巴拿馬及捷克；B組則有日本、韓國、委內瑞拉、古巴、英國及南非。首戰對捷克，中華隊靠3發全壘打建立優勢，林佾葳完投7局拿下勝投。第2戰面對地主尼加拉瓜，中華隊開局失分，儘管雷皓博後援壓制對手，打線仍未能完成逆轉。第3戰對巴拿馬則形成投手戰，中華隊直到5局才由鄭俊瑋敲安先馳得點，6局遭追平後，黃鈞麟在7局滿壘時擊出左外野邊線二壘安打，一棒送回2分。林佾葳僅休息一天便再次登板，後援2局無失分，包辦中華隊目前兩場勝投。截至中華隊擊敗巴拿馬後，澳洲與中華隊同為2勝1敗；尼加拉瓜、波多黎各各為1勝1敗，巴拿馬與捷克則是1勝2敗。由於尼加拉瓜與波多黎各的交手結果尚未計入，A組尚未有球隊確定晉級或出局。澳洲前兩戰分別以3：0擊敗尼加拉瓜、9：1大勝波多黎各，卻在第3戰以5：9不敵捷克，A組沒有絕對強弱。中華隊若能擊敗澳洲，不僅戰績升至3勝1敗，也會取得兩隊對戰優勢。中華隊剩餘兩戰分別面對澳洲與波多黎各，晉級劇本可簡化如下：因此，「擊敗澳洲」不等於當場百分之百確定晉級，但能讓中華隊站上極有利位置。反之，若不敵澳洲，戰績將變成2勝2敗，最後對波多黎各一戰很可能成為實質的晉級生死戰。若多隊戰績相同，WBSC規定先比較相關球隊之間的對戰結果；若3隊以上互有勝負，再使用團隊優質率（TQB）排序，也就是比較每局平均得分與失分的差距，之後才依責失分TQB、對戰打擊率等項目決定名次。澳洲前3戰攻下17分，面對波多黎各單場轟出3發全壘打，打線具有長打爆發力；不過對捷克失掉9分，也暴露投手群並非無法突破。中華隊目前3戰合計只失7分，投手戰力是最大優勢，但打線在得點圈有人時的把握能力仍不穩定。面對澳洲，能否先壓低對手的長打傷害，並將有限的上壘機會轉換成分數，將是勝負關鍵。轉播平台包括緯來體育台、緯來精采台、愛爾達體育4台；網路可透過GetWin Sport YouTube、ELTA.TV、Hami Video、緯來體育台APP及MyVideo收看，實際播出安排仍以各平台公告為準。