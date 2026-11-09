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波爾辛吉斯宣布暫離賽場 勇士積極尋求交易

拒絕送走穆迪 勇士交易恐受阻

根據《ClutchPoints》知名記者Brett Siegel最新報導，金州勇士管理層正計劃在未來30至40天內尋求交易明星中前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。球隊希望趕在「交易球員重新打包」法定截止日期前完成這筆操作，藉此為後續管理層在市場上的薪務與陣容調整爭取最大彈性，但癥結點在於球團不願同時送出年輕側翼穆迪（Moses Moody），恐讓交易同步受阻。波爾辛吉斯上季經過交易轉投灣區後，僅為勇士出賽15場，其中11場先發，場均貢獻16.1分、5.3籃板與2.3助攻，雖然擁有優異高空護框與拉開空間外線能力，但他反覆傷病與健康紅燈問題，讓他在球隊體系中耐用度大打折扣。今年休賽季他雖與勇士簽下合約，但隨後陷入離隊休戰合約爭議，對勇士而言，將波爾辛吉斯高額合約在期限內重新發揮資產價值或實現清庫存，是球隊能否在季中補強推進戰力的關鍵。據消息來源指出，儘管勇士積極尋求將波爾辛吉斯打包作為交易籌碼，但球隊在談判中保持極為明確底線，就是年輕側翼穆迪將會被完全排除在任何交易討論之外，他被視為球隊未來核心之一，在不一起交易掉穆迪情況下，勇士送走波爾辛吉斯願望恐會受阻。相較於波爾辛吉斯尷尬處境，穆迪在勇士陣中上季持續有穩定發揮，代表勇士出賽60場先發49場，場均得分12.1分、3.3籃板、1.6助攻與1抄截，三分球命中率高達40.1%，且上半季就有機會回歸。隨著30至40天窗口期倒數，勇士管理層如何在不犧牲穆迪前提下，順利清出波爾辛吉斯的合約空間並換回戰力或未來籌碼，將是決定灣區本季後續競爭力的重要關鍵。