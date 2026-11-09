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輝達執行長黃仁勳捲入中國女共諜案，在美國時間8日向全體員工發布道歉信，坦承「對妻子不忠」，引發世界譁然。台北市長蔣萬安今（9）日被問到是否會影響輝達落腳台北，他二度表示「目前沒有接受相關的訊息」。黃仁勳在寫給員工的一封信中，開門見山坦承出軌，直言婚外情行為已深深傷害了妻子與孩子，也破壞了全家人共同建立的生活：「我知道，一句道歉無法挽回我已經做過的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」黃仁勳表示，外界隨之而來的批評他會悉數承擔，好好面對過錯。而黃仁勳未在文中言明出軌對象，但根據《紐約時報》、《金融時報》等外媒報導，與黃仁勳交往的女子應該是新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。美方情資懷疑，該黃樂涉嫌遭中國情報單位吸收，試圖透過親密關係刺探機密商業資訊，甚至遊說放寬美國先進AI晶片的銷中禁令，將她定調為「中國女間諜」。