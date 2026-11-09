全台最大的系統家具秘密基地大公開！藝人GIGI（林如琦）日前化身熱血「一日導覽員」，開箱「台灣歐德國際物流中心」。從空間美學、友善職場到智慧產線，讓GIGI忍不住直呼：「這就是幸福企業！」
一踏進 2 樓超氣派的「航站形象館」，GIGI從客廳新品-朵娜沙發、臥室、到超夯的「寵物宅」應有盡有；360 度環景的「沉浸式體驗館」，體驗被大片森林綠意包覆，療癒感十足。接著來到不對外公開的「員工幸福空間」，先是餐廳配置遊戲台與淋浴間，並為產線同仁打造數百個專屬姓名密碼櫃；簡約舒適辦公區內建「隔音靜音艙」，方便同仁談私密公事與專注會客，好福利讓 GIGI 表示：「連我都想來歐德上班了!」
除了美學與福利，歐德更直接展現「硬實力」！GIGI親臨施工現場，德義頂尖技術一覽無遺：21 公尺智慧立體倉儲，由 3 噸無人車自動穿梭進出料；AI 百萬次高速模擬排版精準裁切，強效集塵；全亞洲最長近 50公尺的義大利雷射封邊線，邊條實現無縫工藝，再經六面鑽孔機免翻面加工，短短 7 至 9 秒即在立體暫存區分流打包，全透明公開的智慧製程，讓 GIGI 驚嘆連連！
親眼見證家具誕生過程，GIGI 大讚這裡不只是工廠，更是超棒的親子與教育現場！歐德集團熱情表示，無論是想要新家裝潢、老屋翻新的屋主，或是想找尋靈感的企業、戶外教學的學校師生與親子家庭，都超歡迎組團預約，一起暢遊全台最大的智慧工廠！
歐德周年慶裝潢省很大！即日起至2026/11/30，簽約享滿額折抵金，再把iPhone Duo 、iPhone 18 Pro 抽回家。詳情請洽官網：https://www.order.com.tw/
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