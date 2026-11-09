全台最大的系統家具秘密基地大公開！藝人GIGI（林如琦）日前化身熱血「一日導覽員」，開箱「台灣歐德國際物流中心」。從空間美學、友善職場到智慧產線，讓GIGI忍不住直呼：「這就是幸福企業！」   

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一踏進 2 樓超氣派的「航站形象館」，GIGI從客廳新品-朵娜沙發、臥室、到超夯的「寵物宅」應有盡有；360 度環景的「沉浸式體驗館」，體驗被大片森林綠意包覆，療癒感十足。接著來到不對外公開的「員工幸福空間」，先是餐廳配置遊戲台與淋浴間，並為產線同仁打造數百個專屬姓名密碼櫃；簡約舒適辦公區內建「隔音靜音艙」，方便同仁談私密公事與專注會客，好福利讓 GIGI 表示：「連我都想來歐德上班了!」

▲歐德「航站形象館」從客餐廳、臥室配置到超夯「寵物宅」應有盡有，讓 GIGI 逛到不想走，一次滿足所有居家想像。（圖／品牌提供）
▲歐德「航站形象館」從客餐廳、臥室配置到超夯「寵物宅」應有盡有，讓 GIGI 逛到不想走，一次滿足所有居家想像。（圖／品牌提供）
除了美學與福利，歐德更直接展現「硬實力」！GIGI親臨施工現場，德義頂尖技術一覽無遺：21 公尺智慧立體倉儲，由 3 噸無人車自動穿梭進出料；AI 百萬次高速模擬排版精準裁切，強效集塵；全亞洲最長近 50公尺的義大利雷射封邊線，邊條實現無縫工藝，再經六面鑽孔機免翻面加工，短短 7 至 9 秒即在立體暫存區分流打包，全透明公開的智慧製程，讓 GIGI 驚嘆連連！

▲兼具顏值與收納！歐德傢俱輕奢隱藏式更衣室，讓 GIGI少女心噴發，好想通通搬回家！（圖／品牌提供）
▲兼具顏值與收納！歐德傢俱輕奢隱藏式更衣室，讓 GIGI少女心噴發，好想通通搬回家！（圖／品牌提供）
親眼見證家具誕生過程，GIGI 大讚這裡不只是工廠，更是超棒的親子與教育現場！歐德集團熱情表示，無論是想要新家裝潢、老屋翻新的屋主，或是想找尋靈感的企業、戶外教學的學校師生與親子家庭，都超歡迎組團預約，一起暢遊全台最大的智慧工廠！

▲在歐德傢俱鄧逸維副總經理（左）引領下，GIGI（右）直擊全台最大立體倉儲，21公尺智慧立庫的磅礡規模讓她大開眼界。（圖／品牌提供）
▲在歐德傢俱鄧逸維副總經理（左）引領下，GIGI（右）直擊全台最大立體倉儲，21公尺智慧立庫的磅礡規模讓她大開眼界。（圖／品牌提供）
歐德周年慶裝潢省很大！即日起至2026/11/30，簽約享滿額折抵金，再把iPhone Duo 、iPhone 18 Pro 抽回家。詳情請洽官網：https://www.order.com.tw/

▲從板材到家具誕生！GIGI表示歐德物流中心寓教於樂，無論居家裝潢規劃或團體參訪，都歡迎預約暢遊。（圖／品牌提供）
▲從板材到家具誕生！GIGI表示歐德物流中心寓教於樂，無論居家裝潢規劃或團體參訪，都歡迎預約暢遊。（圖／品牌提供）

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