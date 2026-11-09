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▲告五人犬青（左）與莫文蔚（右）在台上合唱兩首經典歌曲〈唯一〉、〈忽然之間〉，讓全場歌迷大飽耳福。（圖／相信音樂提供）

▲犬青（中）透露演出時耳機裡全是莫文蔚的聲音，讓她一度不想唱，而雲安（左）則笑說：「所以我直接不唱，把耳機聲音開到最大，非常爽！」（圖／記者朱永強攝影）

天團告五人上週末在台北小巨蛋舉辦 「在這裡 @century」世界巡迴演唱會，首次挑戰一連三場演出，每場都帶給歌迷滿滿驚喜，甚至在演唱會第二天還邀請到女神莫文蔚擔任嘉賓，掀起話題。昨晚（8日）慶功記者會上，犬青透露首次和偶像合作，在彩排時就已經情緒非常激動、很想哭，但怕嚇到對方所以忍住，更自嘲：「希望她不要覺得我是個瘋子！」而犬青和莫文蔚合唱的影片上傳到社群後，不少人也意外發現兩人神韻、髮型都有些相似，掀起網友們討論。告五人首次在台北小巨蛋連續帶來三場演出，不僅對體力、耐力是一大考驗，三人也絞盡腦汁希望給歌迷驚喜，第二場邀請到嘉賓莫文蔚，並一起合唱〈唯一〉、〈忽然之間〉兩首歌。告五人追星成功，昨晚慶功記者會上，他們也分享心情和合作契機，犬青表示今年金曲獎在後台碰到莫文蔚，沒想到對方竟願意來擔任嘉賓，雲安也感動說：「沒想過莫文蔚願意下凡到演唱會，跟我們一起完成歌曲。」直呼現在想到美好回憶還是會笑。能夠圓夢與偶像合唱，犬青坦言：「其實在彩排的時候就很想哭，但總不能讓人家嚇到。」並透露莫文蔚私下親民的一面，表示一開始在選歌時，有詢問對方經典曲〈忽然之間〉是否能做些小改變，讓大家可以一起合唱，沒想到莫文蔚二話不說便答應。到了演出當天，犬青被發現眼眶泛淚，她直言當下真的想哭，但心想不行，待會要唱的〈忽然之間〉是她很愛的一首歌，「我不能這樣毀了它，所以趕快吞回去，希望她不要覺得我是個瘋子。」此外，犬青也透露在台上十分享受，耳機裡全是莫文蔚的聲音，讓她一度不想唱，而雲安則笑說：「所以我直接不唱，我沒什麼好唱的，把耳機聲音開到最大，非常爽！」告五人與莫文蔚首次合作掀起歌迷廣大迴響，不少網友也發現犬青的神韻、髮型乍看之下竟和莫文蔚有些相似，意外掀起話題，對此犬青聽聞後也直呼：「太開心了！」除了舞台上的精彩合作，告五人在後台更展現地主之誼，為了莫文蔚及整個工作團隊準備豐盛餐點，特別安排日式料理，希望大家忙碌工作之餘，也能吃得開心、補充體力。除此之外，告五人還有準備自己從小吃到大的宜蘭在地伴手禮牛舌餅、燒餅、鳳梨酥以及綠豆椪，分享家鄉最熟悉的味道。