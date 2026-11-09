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洛杉磯道奇隊棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）原本宣稱教練團將「維持現狀」，最終卻因續約條件未達共識，球團決定與長期任職的打擊教練貝茨（Aaron Bates）分道揚鑣。打擊教練位置空下來後，道奇專欄《Dodgers Nation》點名了一位台灣球迷都不陌生的人選，那就是曾在大聯盟炸裂555轟、在中職掀起「曼尼旋風」的名將曼尼（Manny Ramirez）。道奇隊本次教練團異動來得十分突然。原打擊教練貝茨向《洛杉磯時報》透露，球團先前雖曾開出複數年合約，但他認為該報價缺乏市場競爭力因而拒絕，豈料道奇隨後並未進行二次談判，而是直接攤牌表示「雙方該各走各的路了」。「某種程度上，我真的感到非常錯愕。」貝茨坦言離隊方式出乎意料，但也感性表示全家人都是道奇人，對球團只有感謝。貝茨目前已開始與其他大聯盟球隊洽談，準備迎接2027年球季的新挑戰。打擊教練空缺出現後，道奇專欄《Dodgers Nation》點名昔日夜效力過道奇的巨砲曼尼。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）引述經紀人說法指出，現年54歲的曼尼重返大聯盟執教的決心很強烈，甚至明言「就算要從小聯盟教練幹起也完全沒問題」。曼尼最近一次的第一線執教經驗，是2020至2021年在澳洲職棒雪梨藍襪隊擔任球員兼教練。曼尼在大聯盟19個賽季累積555轟、打擊率3.12，並奪下9座銀棒獎。特別是在2008年交易大限轉投道奇後，他僅用53場比賽就狂轟17轟、53打點，打出恐怖的1.232 OPS；效力道奇三季期間的整體OPS更高達1.012，打擊造詣無庸置疑。對台灣球迷而言，曼尼絕不陌生。他曾在2013年加盟中職義大犀牛隊，招牌的辮子頭、隨性的打擊動作與豪邁揮棒，在全台捲起空前的「曼尼旋風」。雖然曼尼來台時間並不長，只打了49場比賽，但至今仍是老球迷津津樂道的歷史篇章。