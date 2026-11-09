我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達創辦人黃仁勳涉入中國女共諜案，美國時間8日坦承外遇，引發世界譁然。如今有疑似「洋流」支持者稱，黃仁勳是被台北市長蔣萬安害的，更提蔣萬安妻石舫亘日前接受專訪稱朋友牽線輝達，質疑是不是共諜？蔣萬安今（9）日駁斥，稱越來越多不實言論出現。石舫亘10月28日接受王偉忠專訪時，透露輝達落腳台北案，當時蔣萬安非常焦慮，擔心輝達首選若不是台北該怎麼辦？但還好在美國有交到很好的朋友，剛好他那時在輝達上班，才跟黃仁勳直接聯繫上。蔣萬安今則表示，選舉越到最後關頭，越來越多不實言論出現，但他們持續一步一腳印，跟市民朋友報告這幾年的政績，他想市民都非常有感。不管是招商引資、捷運、社宅的興建等等，持續一步一腳印爭取市民認同。黃仁勳在寫給員工的一封信中，開門見山坦承出軌，直言婚外情行為已深深傷害了妻子與孩子，也破壞了全家人共同建立的生活：「我知道，一句道歉無法挽回我已經做過的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」黃仁勳表示，外界隨之而來的批評他會悉數承擔，好好面對過錯