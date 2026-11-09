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AI 可以寫程式、預測市場，甚至改變全球科技產業，但如果遇上美人計，難道也沒有防火牆？輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日承認對妻子不忠，向家人、員工道歉，一場科技富豪的私生活風波，卻因為外遇對象的中國情報間諜背景，變成一齣結合婚外情、間諜疑雲與國際政治的戲劇性事件，連外媒都忍不住開酸。美國科技網站《Aftermath》直接以「輝達執行長黃仁勳與中國間諜發生婚外情，這個標題我想了半天，還是想不到更好笑的」下標撰文，毫不掩飾對整起事件的荒謬感。《Aftermath》的評論相當直接，作者普朗克特（Luke Plunkett）認為，黃仁勳身為全球最有權勢的科企領袖之一，捲入如此戲劇性的私人風波，實在令人難以想像，挖苦說有權勢不代表就比較聰明，科技巨頭也可能犯下非常普通、甚至令人難以理解的錯誤。《Aftermath》並引述社群平台上，國外民眾反應，有人開玩笑表示，輝達執行長與間諜外遇，這種劇情簡直比「AI泡沫破裂」還要令人難以置信。如果說《Aftermath》是毒舌評論，那麼英國知名科技媒體《The Register》的處理方式就更像一場黑色喜劇，直接玩起電影梗，把黃仁勳形容成可能主演《王牌大賤諜二部曲：時空賤諜007》（The Spy Who Shagged Me）的重拍版。然而，《The Register》也沒有只停留在八卦層面，文章進一步提到，事件真正敏感的地方，在於新加坡企業「Megaspeed」與輝達的晶片交易，以及美國長期限制高階晶片出口中國的政策，是否出現破口。《The Register》甚至以諷刺的口吻指出，黃仁勳過去並不是經常遊走法律邊緣的企業領袖，這次卻讓全球最重要的AI企業之一，不得不為了執行長的私人行為，啟動獨立調查。如果說黃仁勳的婚外情，讓外媒找到盡情嘲諷的笑點，那麼川普的反應，則讓整起事件多了一層政治喜劇色彩。《The Daily Beast》以「川普替輝達執行長承認婚外情找理由」為題報導，並用「心愛的科技領主」（favorite tech lord）來形容黃仁勳，語氣相當挖苦。當記者問川普，黃仁勳的私人爭議是否會影響他下週的亞洲行程時，川普表示自己願意帶黃仁勳同行，形容黃仁勳是值得尊敬的人，甚至說他「可能有自己的理由」（He probably has an excuse），這番話立刻成為外媒調侃的素材，畢竟事件已經牽涉美國情報疑慮，輝達董事會也啟動獨立調查，但川普仍公開表達對黃仁勳的支持。當然，川普的公開支持，不代表相關指控已經獲得證實，也不能直接解讀為他替任何情報行為背書，不過《The Daily Beast》也提到，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前就曾通報過，有關黃仁勳的情報風險，這讓外界不免好奇，當國家安全疑慮碰上總統的重要科技盟友，川普究竟會如何拿捏？說到底，這場風波最令人啼笑皆非的地方，就是科技產業的巨大反差。黃仁勳領導的輝達，掌握著全球AI發展的重要運算資源，全球企業花大錢搶購它的晶片，各國政府也把它視為科技競爭的重要戰略資產。然而，當執行長捲入私人關係爭議時，公司卻必須面對董事會調查、國會關注，以及國家安全層級的質疑。這場風波給科技圈上了一堂相當諷刺的課－AI可以防止駭客入侵，可以分析龐大數據，甚至可以預測市場趨勢，但再先進的科技，恐怕也無法替人類管理感情與慾望，就像有些國外吃瓜群眾質疑的那句：「真搞笑，這種『蜜罐策略』（honeypot）居然還這麼管用，這可是老掉牙的伎倆了。」原文連結：