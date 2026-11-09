AI 可以寫程式、預測市場，甚至改變全球科技產業，但如果遇上美人計，難道也沒有防火牆？輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日承認對妻子不忠，向家人、員工道歉，一場科技富豪的私生活風波，卻因為外遇對象的中國情報間諜背景，變成一齣結合婚外情、間諜疑雲與國際政治的戲劇性事件，連外媒都忍不住開酸。
美人計還沒過時？連AI教父也躲不過？
美國科技網站《Aftermath》直接以「輝達執行長黃仁勳與中國間諜發生婚外情，這個標題我想了半天，還是想不到更好笑的」下標撰文，毫不掩飾對整起事件的荒謬感。
《Aftermath》的評論相當直接，作者普朗克特（Luke Plunkett）認為，黃仁勳身為全球最有權勢的科企領袖之一，捲入如此戲劇性的私人風波，實在令人難以想像，挖苦說有權勢不代表就比較聰明，科技巨頭也可能犯下非常普通、甚至令人難以理解的錯誤。
《Aftermath》並引述社群平台上，國外民眾反應，有人開玩笑表示，輝達執行長與間諜外遇，這種劇情簡直比「AI泡沫破裂」還要令人難以置信。
外媒直接玩起間諜電影梗：這劇本太荒唐！
如果說《Aftermath》是毒舌評論，那麼英國知名科技媒體《The Register》的處理方式就更像一場黑色喜劇，直接玩起電影梗，把黃仁勳形容成可能主演《王牌大賤諜二部曲：時空賤諜007》（The Spy Who Shagged Me）的重拍版。
然而，《The Register》也沒有只停留在八卦層面，文章進一步提到，事件真正敏感的地方，在於新加坡企業「Megaspeed」與輝達的晶片交易，以及美國長期限制高階晶片出口中國的政策，是否出現破口。
《The Register》甚至以諷刺的口吻指出，黃仁勳過去並不是經常遊走法律邊緣的企業領袖，這次卻讓全球最重要的AI企業之一，不得不為了執行長的私人行為，啟動獨立調查。
最精彩的還有川普！「他可能有自己的理由」
如果說黃仁勳的婚外情，讓外媒找到盡情嘲諷的笑點，那麼川普的反應，則讓整起事件多了一層政治喜劇色彩。
《The Daily Beast》以「川普替輝達執行長承認婚外情找理由」為題報導，並用「心愛的科技領主」（favorite tech lord）來形容黃仁勳，語氣相當挖苦。
當記者問川普，黃仁勳的私人爭議是否會影響他下週的亞洲行程時，川普表示自己願意帶黃仁勳同行，形容黃仁勳是值得尊敬的人，甚至說他「可能有自己的理由」（He probably has an excuse），這番話立刻成為外媒調侃的素材，畢竟事件已經牽涉美國情報疑慮，輝達董事會也啟動獨立調查，但川普仍公開表達對黃仁勳的支持。
當然，川普的公開支持，不代表相關指控已經獲得證實，也不能直接解讀為他替任何情報行為背書，不過《The Daily Beast》也提到，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前就曾通報過，有關黃仁勳的情報風險，這讓外界不免好奇，當國家安全疑慮碰上總統的重要科技盟友，川普究竟會如何拿捏？
AI可以防駭客，卻防不了人性？
說到底，這場風波最令人啼笑皆非的地方，就是科技產業的巨大反差。黃仁勳領導的輝達，掌握著全球AI發展的重要運算資源，全球企業花大錢搶購它的晶片，各國政府也把它視為科技競爭的重要戰略資產。然而，當執行長捲入私人關係爭議時，公司卻必須面對董事會調查、國會關注，以及國家安全層級的質疑。
這場風波給科技圈上了一堂相當諷刺的課－AI可以防止駭客入侵，可以分析龐大數據，甚至可以預測市場趨勢，但再先進的科技，恐怕也無法替人類管理感情與慾望，就像有些國外吃瓜群眾質疑的那句：「真搞笑，這種『蜜罐策略』（honeypot）居然還這麼管用，這可是老掉牙的伎倆了。」
原文連結：
'Nvidia CEO Jensen Huang Had An Affair With A Chinese Spy' Is A Headline I Have Tried And Failed To Make Any Funnier
Nvidia CEO Jensen Huang starring in possible remake of The Spy Who Shagged Me
Trump Offers Bizarre Excuse After Favorite Tech Lord Admits to Affair
"The honeypot still works"... U.S. users mock Jensen Huang after he admits affair
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國科技網站《Aftermath》直接以「輝達執行長黃仁勳與中國間諜發生婚外情，這個標題我想了半天，還是想不到更好笑的」下標撰文，毫不掩飾對整起事件的荒謬感。
《Aftermath》的評論相當直接，作者普朗克特（Luke Plunkett）認為，黃仁勳身為全球最有權勢的科企領袖之一，捲入如此戲劇性的私人風波，實在令人難以想像，挖苦說有權勢不代表就比較聰明，科技巨頭也可能犯下非常普通、甚至令人難以理解的錯誤。
《Aftermath》並引述社群平台上，國外民眾反應，有人開玩笑表示，輝達執行長與間諜外遇，這種劇情簡直比「AI泡沫破裂」還要令人難以置信。
外媒直接玩起間諜電影梗：這劇本太荒唐！
如果說《Aftermath》是毒舌評論，那麼英國知名科技媒體《The Register》的處理方式就更像一場黑色喜劇，直接玩起電影梗，把黃仁勳形容成可能主演《王牌大賤諜二部曲：時空賤諜007》（The Spy Who Shagged Me）的重拍版。
然而，《The Register》也沒有只停留在八卦層面，文章進一步提到，事件真正敏感的地方，在於新加坡企業「Megaspeed」與輝達的晶片交易，以及美國長期限制高階晶片出口中國的政策，是否出現破口。
《The Register》甚至以諷刺的口吻指出，黃仁勳過去並不是經常遊走法律邊緣的企業領袖，這次卻讓全球最重要的AI企業之一，不得不為了執行長的私人行為，啟動獨立調查。
最精彩的還有川普！「他可能有自己的理由」
如果說黃仁勳的婚外情，讓外媒找到盡情嘲諷的笑點，那麼川普的反應，則讓整起事件多了一層政治喜劇色彩。
《The Daily Beast》以「川普替輝達執行長承認婚外情找理由」為題報導，並用「心愛的科技領主」（favorite tech lord）來形容黃仁勳，語氣相當挖苦。
當記者問川普，黃仁勳的私人爭議是否會影響他下週的亞洲行程時，川普表示自己願意帶黃仁勳同行，形容黃仁勳是值得尊敬的人，甚至說他「可能有自己的理由」（He probably has an excuse），這番話立刻成為外媒調侃的素材，畢竟事件已經牽涉美國情報疑慮，輝達董事會也啟動獨立調查，但川普仍公開表達對黃仁勳的支持。
當然，川普的公開支持，不代表相關指控已經獲得證實，也不能直接解讀為他替任何情報行為背書，不過《The Daily Beast》也提到，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前就曾通報過，有關黃仁勳的情報風險，這讓外界不免好奇，當國家安全疑慮碰上總統的重要科技盟友，川普究竟會如何拿捏？
AI可以防駭客，卻防不了人性？
說到底，這場風波最令人啼笑皆非的地方，就是科技產業的巨大反差。黃仁勳領導的輝達，掌握著全球AI發展的重要運算資源，全球企業花大錢搶購它的晶片，各國政府也把它視為科技競爭的重要戰略資產。然而，當執行長捲入私人關係爭議時，公司卻必須面對董事會調查、國會關注，以及國家安全層級的質疑。
這場風波給科技圈上了一堂相當諷刺的課－AI可以防止駭客入侵，可以分析龐大數據，甚至可以預測市場趨勢，但再先進的科技，恐怕也無法替人類管理感情與慾望，就像有些國外吃瓜群眾質疑的那句：「真搞笑，這種『蜜罐策略』（honeypot）居然還這麼管用，這可是老掉牙的伎倆了。」
原文連結：
'Nvidia CEO Jensen Huang Had An Affair With A Chinese Spy' Is A Headline I Have Tried And Failed To Make Any Funnier
Nvidia CEO Jensen Huang starring in possible remake of The Spy Who Shagged Me
Trump Offers Bizarre Excuse After Favorite Tech Lord Admits to Affair
"The honeypot still works"... U.S. users mock Jensen Huang after he admits affair
更多「黃仁勳出軌共諜」相關新聞。