我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lori（如圖）陪黃仁勳錄節目，全程在攝影機後面露出幸福笑容。（圖／翻攝自愛奇藝）

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情震驚全球，對象疑似是和中國國安部門有關的華裔女子黃樂。根據外媒報導，美國情報機構已經對黃樂進行至少一年的電子監控，婚外情秘密因而流出，且兩人最早從2024年開始就有親密接觸。然而今年6月初，黃仁勳才在台灣放閃老婆，到韓國錄製綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時還牽著愛妻Lori進場，如今看來都格外諷刺。根據《紐約時報》報導，黃仁勳與黃樂的互動，最早可追溯到2024年，當時兩人就有親密互動，像是在台北國際電腦展期間，黃樂在酒吧與業內人士聚會，撂下一句「可以叫黃仁勳來」，沒想到過沒多久，黃仁勳真的出現，讓現場的人震驚不已。今年5月黃仁勳訪台時，也有媒體拍到兩人形影不離，美國情報機構懷疑兩人有親密關係，黃仁勳則在一天後坦承出軌，並向大眾道歉，暖男形象一夜崩壞，然而回過頭看，黃仁勳今年訪台時不管到哪都會牽著老婆，Lori在他身後也總是笑得甜蜜。甚至從台灣離開，前往韓國錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，也是牽著Lori進場，還在節目上大談和老婆的交往史，當時不少網友看了都說，「黃仁勳真的是太寵妻了，時時刻刻都不忘老婆」、「40年如一日的甜蜜，真的讓我又相信愛情了啦」、「這對夫妻真的無時無刻看都超甜蜜」。很難想像當時黃仁勳就已經和黃樂發展婚外情，螢幕愛妻形象瞬間破滅。