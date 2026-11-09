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《我的英雄學院》手遊版 全新預告曝光

3大遊戲核心特色 事前登錄拿好禮

萬代南夢宮娛樂今（9）日發表智慧型手機遊戲《我的英雄學院 終極亂鬥 Mobile》（iOS / Android），並同步開啟事前登錄活動與公開前導預告影片，本作繼承家用主機與PC版的24人免費大逃殺玩法；官方也推出事前登錄活動，只要事前登錄玩家突破30萬人，即可獲得「1億本發行紀念服裝」與最多200張轉蛋券。萬代南夢宮娛樂今（9）日正式發表智慧型手機專用應用程式《我的英雄學院 終極亂鬥 Mobile》，支援iOS與Android雙平台，並同步展開事前登錄活動與公開前導預告 PV。本作是以知名漫畫《我的英雄學院》為背景製作的線上多人對戰遊戲《我的英雄學院 終極亂鬥》，原本在PC、PS4、Xbox One、Nintendo Switch平台推出，現在推出智慧型手機移植版本。《我的英雄學院 終極亂鬥》為該系列史上首款採用基本遊玩免費機制的線上多人大逃殺（Battle Royale）對戰遊戲。遊戲的核心特色包括：共計8支隊伍、多達24名玩家將降落至廣大的戰場上，與隊友同心協力展開賭上生存的殊死對決。玩家可操作包括綠谷出久、爆豪勝己、死柄木弔等熟悉的角色。除了掌握己方英雄的特色外，玩家也須配合發揮敵人的「個性」，才能在24人的混戰中脫穎而出、存活到最後。配合《我的英雄學院 終極亂鬥 Mobile》手機版的發表，官方正式開啟事前登錄宣傳活動，只要事前登錄達到30萬人，就能獲得「1億本發行紀念服裝」，包含「綠谷出久」、「爆豪勝己」、「轟焦凍」、「歐爾麥特」共4位角色的限定服裝，以及最多200張轉蛋券。