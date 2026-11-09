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星鏈已讀不回？

數發部確認Amazon Leo應用進度

《電信管理法》年中三讀通過，低軌衛星業者董事長條件、外資持股比例鬆綁，被視為「星鏈條款」，有望在台灣市場引入全球衛星龍頭星鏈（Starlink）。不過，今（9）日數位發展部部長林宜敬表示，Starlink對台灣的態度相對不友善，後續對於電子郵件聯繫不太回覆，甚至拖延很久才回應。立法院交通委員會今審查數發部預算，立委邱若華質詢指出，立法院已三讀通過《電信管理法》，放寬外資參與電信事業的限制，希望藉此增加衛星通訊服務進入台灣市場的機會，並關切低軌衛星業者在台佈局，以及偏鄉應用場景。NCC主任秘書溫俊瑜表示，由於修法配套涉及外商來台投資及經濟部相關登記程序，目前已與相關部會討論，相關法規命令仍在研議中。至於國際衛星業者布局，目前國內中華電信、遠傳電信較積極投入相關業務，國際業者Starlink則尚未與NCC接洽。林宜敬也說，Starlink初期認為台灣4G、5G覆蓋率已經相當高，市場商機有限，甚至透過電子郵件聯繫也不太回覆，或是拖延很久才回應。而亞馬遜低軌衛星網路「Amazon Leo」有望率先應用，次長葉寧已經前往澳洲（高緯度地區）查看，未來將作為包含偏鄉地區的通訊備援方案。