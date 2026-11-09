我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳認婚外情 中國官媒只報出軌不提間諜！（圖／截自中國搜狐網）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與新加坡公司Megaspeed中國籍女主管黃樂（Alice Huang）發生婚外情，而黃樂被美國情報單位認定為中國間諜。消息震撼全球，也在中國網路上掀起熱議。不過，中國官方對間諜指控一貫否認，官方背景媒體報導時也刻意避開間諜話題，只聚焦婚外情與美方反應；反倒是部分中國網友在社群上大談陰謀論，指稱黃樂「更像是CIA安插的」。對於黃樂涉及間諜活動的指控，中國官方從一開始就採取否認立場。據美國媒體《舊金山標準報》報導，中國政府稱相關指控是「毫無根據的臆測」；半島電視台也報導，中國駐美大使館否認這起案件涉及任何間諜活動。據中國自媒體文章指出，早在10月底《紐約時報》首度披露相關疑雲後，中國外交部就已駁斥這項指控。香港媒體《香港01》的標題也寫著「中方批純粹抹黑」。中國外交部過去面對類似間諜指控時，一貫的回應是「反對炒作所謂的『中國間諜』，抹黑中國」。不過，黃仁勳8日坦承婚外情後，中方目前尚未對此發表新的回應。在中國主流媒體上，這起事件的報導方向耐人尋味。以官方背景的《澎湃新聞》為例，標題是「黃仁勳承認婚外情，特朗普、馬斯克回應」，內容介紹黃仁勳的道歉信、輝達董事會的調查安排，以及美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的反應，卻完全沒有提到黃樂被指為中國間諜。報導中特別強調輝達董事會表示「沒有理由認為國家安全或公司機密受到損害」，並把事件放在AI投資泡沫、美國期中選舉後政治變化等脈絡下討論，整體語氣平實，著重黃仁勳「有悔意」與輝達經營穩定。據《自由時報》報導，黃仁勳婚外情相關話題已有多則登上中國微博熱搜前50名，但相關文章對黃樂可能是間諜一事，不是以模糊方式帶過，就是直接抹去。除了官媒，中國自媒體也出現質疑聲浪。搜狐上一篇題為〈中國女高管「色誘」黃仁勳？間諜案漏洞百出〉的文章認為，外界掌握的只有幾張飯局照片，無法證明黃樂曾傳遞敏感資訊。文章也點出說法上的矛盾：黃仁勳表示美國政府從未通知他對黃樂的疑慮，《紐約時報》卻報導川普早已聽取相關情報簡報。文章並將事件連結到美國收緊對中晶片出口管制的背景，質疑美方應拿出具體證據，暗示事件可能與美國內部的政策角力有關。在中國網友留言中，陰謀論則更加直接。有小粉紅認為：「那個女人更像是CIA安插在老黃身邊的間諜，找個理由就把老黃踢了，美國人絕不允許中國人控制最敏感的高科技公司。」不過，這番言論隨即被理性網友反駁，直指美國根本不會把黃仁勳當成中國人看待，論述根本不成立。也有小粉紅指稱，美方將黃樂當成間諜是在抹黑中國，同樣遭到網友反嗆：「並不是，（中國）有挺多間諜的。」此外，也有不少中國網友關心股市走向，懷疑是不是有幕後黑手準備做空輝達；新浪等平台上，也出現不少調侃黃仁勳感情史的八卦貼文。綜合來看，中國官方對這起事件的處理方式，可說是「否認加冷處理」：官方否認間諜指控，官媒只報婚外情、避談間諜，讓相關討論停留在網友層級，避免話題在國內進一步擴大。值得注意的是，美國總統川普預定11月18日至19日前往深圳出席APEC領袖峰會，並將與中國國家主席習近平會面。黃仁勳事件會不會成為峰會前中美之間的新變數，外界也將持續關注。