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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日爆出外遇醜聞，引發外界震驚。但他外遇似乎早有預兆，據悉黃仁勳是在10月29日被爆出跟新加坡數據中心公司Megaspeed女主管黃樂（Alice Huang）關係密切，不過在同月16日，就有一名叫「Proco Huang」的命理師，在社群談到黃仁勳的八字，不只說到他會在2027年開始連4年運不好，還提到他的感情運，直說黃仁勳有戀愛腦。命理師Proco Huang在10月16日發布一則影片，有人拿著黃仁勳的生辰請他解析命盤，一開始沒有告訴他是黃仁勳的生辰，只說是在公園認識的阿伯，命理師直呼不相信，並說這個人是超級有錢人或世界級企業家，還指出這個人在食神旁邊會繼續生財，前面幾年運都蠻好，但在1997年、2007年、2017年的3個大運都不好，2017年後才有超好運。接著命理師問是誰後，才得知是黃仁勳，說他2027年是不好的伏吟年，年底開始AI會出現問題，連續到2030年都運不好。命理師也以命盤解析黃仁勳的性格，表示他比較在意錢，還是完美主義者、喜歡當公眾人物、在人際交往上較圓融，所以外交關係游刃有餘。拍攝者也問到黃仁勳感情運，命理師則直言：「黃仁勳爸爸有戀愛腦，夫妻宮化忌嘛，就是願意為對方付出，就比較願意去經營。」這段影片也在近日黃仁勳爆出外遇醜聞後，再度被網友翻出討論，「有看過，沒想到這麼準」、「當下看都覺得怎麼可能，聽聽就好，現在回顧看只想說，這老師在哪裡」、「科學的盡頭就是玄學啊」、「這人也算太準了吧，早知道股票早點賣。」伏吟年指的是在八字命理中，當年的流年干支與個人命盤中的某一個柱，像是年柱、月柱、日柱或時柱完全相同的年份。「伏吟」也是重複、嘆息或情緒起伏的意思，意指事情容易有延誤、停滯不前，或內心感到悶與焦慮。