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AI正以前所未有的速度改變行銷。內容飛快生成、版本無限增多、流程也更有效率，但對行銷主管而言，真正困難的問題並沒有因此而減少：當人人都使用相似的技術，品牌如何創造真正的差異？當我們能做到的事情愈來愈多，行銷的致勝關鍵將不再是能做什麼，而是什麼才值得我們去做？陽獅集團台灣相信：品牌在AI時代所需要的，不是平台或更多工具，而是能幫助品牌看得更深、想得更遠、做得更好，並持續開創新可能的Humangentic Agency。因此，陽獅正式提出新世代 Agency 主張「獅紀・無界The Agency Beyond」。以 Humangentic為核心精神，從人的智慧出發，運用AI延伸人的能力，更讓不同領域的專業智慧進入行銷，重新思考 Agency 如何理解人、實現創意、創造內容、設計工作流程，以及如何為品牌打開新可能、創造新成長。陽獅想重新定義的，不只是 Agency 能做什麼，而是 Agency 能成為什麼。人的洞察、理解、品味、判斷與想像，決定我們如何看待問題、定義價值，以及開創新的可能。AI則讓這些能力以前所未有的速度、規模與方式延伸發揮。重點不是把人的工作交給AI，而是讓人突破原有工具、流程與專業的限制，開拓過去看不見的機會，並實現過去僅存於創意想像中的可能。陽獅從 Humangentic 的核心理念出發，進一步發展出五個「Beyond」，重新定義Agency 的核心能力——透過對話深化人群理解，賦予創意實現想像、安心越界的自由，讓內容真正回應受眾，以及重組工作流程，拓展專業邊界，突破行銷傳播既有框架，開創全新可能。過去，我們多半透過既有研究資料，形成Persona以描繪消費者；現在，AI打開了更多「對話」的可能。運用陽獅集團台灣獨有的AI-II，我們能從消費者主動向AI與搜尋引擎的提問中，探勘傳統調研難以捕捉的意圖；同時，透過陽獅集團亞太地區發展的VFG（Virtual Focus Group）資源，我們能高還原度地模擬焦點團體訪談，讓品牌得以持續與目標人群對話、甚至無限追問，進一步理解他們在想什麼、為什麼這麼想，以及還有哪些尚未被看見的需求。曾經，好創意受限於技術、成本與時間，需要在製作過程中做出妥協。如今AI正在改變這道界線，讓過去無法拍攝、難以呈現的想像，有更多機會走進人們的真實體驗。但當創作的邊界被打開，品牌的風險管控也必須跟上。陽獅集團在拓展AI生成製作能力的同時，也建立相應的風險管理機制，涵蓋商標、著作權、隱私、品牌安全與肖像權等議題，讓創意走得更遠，也同時保護品牌的安全，讓創意與品牌並肩大步向前。過去的內容個人化，往往是在既有素材上產出更多版本；陽獅Humangentic思維所帶來的下一步，則是讓內容真正開始回應人——從不同的語言、代言人與文化背景，到每個人的偏好與意圖，讓既有的品牌傳播素材，都能因應所需找到更相關的表達。RE:CAST 回應不同市場與文化脈絡，RE:FRAME 則回應個別受眾的偏好與意圖。這是陽獅從 Personalization at Scale 走向 Relevance at Scale 的思考：內容不只是因人而「變得不一樣」，而是因為理解面前的人，知道該如何回應。AI不只是透過人機協作加速流程，當報表、資料整理與重複性任務逐步被自動化，陽獅更進一步思考：哪些工作，其實不必再用原來的方式完成？從流程安排、資訊整合到團隊協作，AI帶來的改變，能讓工作方法本身被重新設計。當人不再被大量繁複與重複的工作綁住，時間就能回到真正需要人的地方：洞察、判斷、創造與決策。前四個Beyond，分別改變Agency洞察、創作、傳播的方式，與整體工作流程。而第五個Beyond，陽獅集團台灣選擇挑戰我們自己——顛覆Agency熟悉的世界，讓不同領域的專業智慧進入行銷。面對愈來愈複雜的品牌課題，心理學、行為科學、文化研究，甚至財會分析等不同領域的專業，都可能提供新的視角，讓我們面對同一個問題時，找出更有效的解法。過去，創意人會從不同領域尋找靈感；現在，MasterMinds更進一步讓真正來自不同領域的專業思維進入同一場討論，以各自的知識與方法碰撞、挑戰彼此。當不同專業視角看向同一個品牌問題，原本習以為常的假設被鬆動，原本行銷專業無法觸及的新可能也開始浮現。這是陽獅 Humangentic Agency 更高層次的實踐：行銷人不必擁有世上所有專業，而是要有能力讓不同領域的智慧，為同一個問題相遇。不同AI Agent帶著各自的專業視角進入辯論，透過一輪又一輪的碰撞與挑戰，打開單一專業無法看見的新可能。陽獅的專業行銷團隊則負責辨識、整合並轉化其中最具價值的洞察，使不同領域的AI智慧真正成為品牌理解問題、創造價值與推進下一步的力量。Agency的角色也因此向前大步邁進：不只提供傳播的答案，更成為連結不同智慧、專業與科技，為品牌創造新解法的力量。「獅紀・無界 The Agency Beyond」是陽獅集團台灣對下一代Agency藍圖的具體實踐——從人的智慧出發，讓AI延展理解、想像與實現，重新定義Agency如何理解人、如何創造、如何傳播、如何工作，更跨越既有的專業邊界，為品牌打開新可能。而「獅紀・百變」則體現陽獅人的另一面，讓創意、熱情與每一種獨特個性自在綻放，為這場屬於陽獅的世紀盛會，注入最鮮活的生命力。「陽獅集團台灣近年來一直領先業界，但領先從來不只反映在專業上，也存在於我們如何想像、如何創造，以及如何一起工作。今年適逢陽獅全球百年，我們大膽破框、勇敢地做到了『文武雙全』的三大首創。」陽獅集團台灣首席執行長張明玲表示，「第一個『文』，是用AI展現陽獅持續領先、敢於開創的創新文化；第二個『文』，是把士林經典美食帶進高雅的藝術殿堂，讓台灣夜市美食文化也成為這場百年慶典的主角之一；至於『武』，就交給我們的獅群親自上場，用最精彩的扮裝與表演，把陽獅人的創意搬上國際水準的專業表演舞台——球劇場，成為今晚最閃亮的主角，帶來前所未有、最震撼的體驗！ 」三大首創也讓陽獅百年慶典從白天的專業創新，一路延伸至夜晚的創意無邊。上午以「獅紀・無界The Agency Beyond」體現下一代Agency的全新面貌。晚間登場的「獅紀・百變」萬聖節派對，則輪到陽獅人盡情釋放創意熱情。陽獅人也從辦公室走上專業舞台，換上突破想像的造型、端出精心準備的演出。如果「獅紀・無界」勾勒的是陽獅如何用創新突破專業的邊界，那麼「獅紀・百變」展現的，就是創意如何成為每一個陽獅人的日常。從AI的專業突破，到台灣文化的底蘊，再到陽獅人親自粉墨登場的創意爆發，三大首創展現的其實是同一件事：下一代Agency，不只要在專業上走得更前面，也要讓創意發生在工作的每一個地方。