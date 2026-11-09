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國民黨考紀會主委張雅屏昨點名中廣前董事長趙少康、北市議員秦慧珠，直言若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退，更說後果自己擔，引發外界議論。台北市長蔣萬安今（9）日直言，現在是團結的時刻，應該要牽起更多雙手，一起努力，這才是最重要的。中廣前董事長趙少康日前表態藍白合至關重要，自己將會去支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，不畏懼恐因此遭到國民黨黨紀處分，「開除就開除！我才不在乎」，昨晚在邱臣遠造勢場合更直接嗆，藍白就應該共推邱臣遠，國民黨的心態不好，「吃乾抹淨」不對，看形勢危險才開始緊張。而台北市長蔣萬安昨因晚上安排合體新北市長候選人李四川活動，不克前往，因此特別錄製影片「現聲」表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。蔣萬安今針對昨錄影挺邱臣遠，有小草嗨翻說「台北市這一票可以投了」，他說這次目標就是藍白席次最大化，不只國民黨、民眾黨還有友黨夥伴，都是攜手努力為台北台灣努力。至於考紀會主委稱無意承擔就該知所進退，蔣萬安說，現在是團結的時刻，「我們應該要牽起更多雙手，大家一起來努力，我想這才是最重要的。」