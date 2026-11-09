免費文字遊戲《同詞相遇》近期在網路上掀起討論，玩家不需要複雜操作，只要與另一個人分別輸入詞語，再透過不斷聯想，設法讓雙方說出完全相同的答案，就算挑戰成功。簡單的玩法會因為兩人的思考方向差太多，演變成奇怪的結局。除了情侶、朋友相約挑戰，遊戲也出現陌生人隨機配對功能，讓原本測試默契的小遊戲，逐漸成為網友認識新朋友的話題。
《同詞相遇》是什麼？兩人不斷聯想、想到同個詞才算過關
《同詞相遇》是一款以文字聯想為核心的多人互動遊戲，玩法相當簡單，雙方先各自輸入一個詞語，等待所有玩家提交後，同時揭曉答案。如果兩人輸入的詞語完全相同，就代表成功「相遇」；如果答案不同，則必須根據上一輪出現的詞語，繼續尋找新的共同聯想，直到雙方想到同一個答案為止。
舉例來說，假設第一輪一個人輸入「天空」，另一個人輸入「海洋」，接下來雙方可能聯想到「藍色」、「地球」或「旅行」，但究竟會選擇哪個詞語，完全取決於個人的思考方式。即使兩人都知道答案可能是「藍色」，也可能因為其中一人突然想到其他事物，導致遊戲持續進行。
遊戲最有趣的地方，就是玩家不能直接指定對方輸入什麼，而是必須透過前一輪答案，慢慢理解彼此的聯想方向。有些人只需要幾輪就能達成共識，也有人明明已經非常接近，卻始終無法輸入完全一致的詞語。
根據《同詞相遇》網頁版介紹，遊戲支援2至4人線上參與，可以選擇每輪30秒、60秒或自行設定思考時間，建立房間後再透過連結邀請朋友一起遊玩。除了自由聯想，網站也提供「默契問答」模式，讓玩家透過選擇題比較彼此的想法。
《同詞相遇》不只測默契！陌生人隨機配對成新玩法
值得注意的是，《同詞相遇》除了讓朋友互相挑戰，也出現了陌生人隨機配對玩法。根據 App Store 上架的 iPhone 版本介紹，遊戲提供與陌生人進行同語言雙人配對的功能，玩家可以主動尋找其他使用者，雙方確認後進入詞語聯想對局。系統設有30秒配對倒數，如果沒有找到合適的玩家，就會自動返回，讓使用者重新嘗試。
這項設計也讓遊戲不再只是熟人之間的默契測驗，而是有機會讓兩個原本不認識的人，透過一連串文字聯想，逐漸發現彼此的思考方式。不過，官方目前說明隨機配對模式採用臨時稱呼，以詞語回合互動為主，並不提供私人聊天功能。因此，玩家若想進一步認識對方，仍須透過遊戲以外的管道交流，並留意個人資訊安全。
《同詞相遇》免費玩！網頁版、iPhone下載連結一次看
想體驗《同詞相遇》的玩家，目前可以透過網頁版直接遊玩，不需要下載額外程式，只要輸入暱稱、建立房間並邀請朋友，就可以開始挑戰。iPhone 上也有上架《同詞相遇》的免費 App，除了基本文字聯想，還提供每日雙人挑戰、圖片聯想、主題題包，以及同機雙人等模式
需要注意的是，網頁版與 App 版本的功能並不完全相同，想與朋友透過瀏覽器直接遊玩，可以選擇網頁版；如果想體驗陌生人隨機配對，則可以參考 iPhone App 版本。
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《同詞相遇》是一款以文字聯想為核心的多人互動遊戲，玩法相當簡單，雙方先各自輸入一個詞語，等待所有玩家提交後，同時揭曉答案。如果兩人輸入的詞語完全相同，就代表成功「相遇」；如果答案不同，則必須根據上一輪出現的詞語，繼續尋找新的共同聯想，直到雙方想到同一個答案為止。
舉例來說，假設第一輪一個人輸入「天空」，另一個人輸入「海洋」，接下來雙方可能聯想到「藍色」、「地球」或「旅行」，但究竟會選擇哪個詞語，完全取決於個人的思考方式。即使兩人都知道答案可能是「藍色」，也可能因為其中一人突然想到其他事物，導致遊戲持續進行。
遊戲最有趣的地方，就是玩家不能直接指定對方輸入什麼，而是必須透過前一輪答案，慢慢理解彼此的聯想方向。有些人只需要幾輪就能達成共識，也有人明明已經非常接近，卻始終無法輸入完全一致的詞語。
根據《同詞相遇》網頁版介紹，遊戲支援2至4人線上參與，可以選擇每輪30秒、60秒或自行設定思考時間，建立房間後再透過連結邀請朋友一起遊玩。除了自由聯想，網站也提供「默契問答」模式，讓玩家透過選擇題比較彼此的想法。
值得注意的是，《同詞相遇》除了讓朋友互相挑戰，也出現了陌生人隨機配對玩法。根據 App Store 上架的 iPhone 版本介紹，遊戲提供與陌生人進行同語言雙人配對的功能，玩家可以主動尋找其他使用者，雙方確認後進入詞語聯想對局。系統設有30秒配對倒數，如果沒有找到合適的玩家，就會自動返回，讓使用者重新嘗試。
這項設計也讓遊戲不再只是熟人之間的默契測驗，而是有機會讓兩個原本不認識的人，透過一連串文字聯想，逐漸發現彼此的思考方式。不過，官方目前說明隨機配對模式採用臨時稱呼，以詞語回合互動為主，並不提供私人聊天功能。因此，玩家若想進一步認識對方，仍須透過遊戲以外的管道交流，並留意個人資訊安全。
想體驗《同詞相遇》的玩家，目前可以透過網頁版直接遊玩，不需要下載額外程式，只要輸入暱稱、建立房間並邀請朋友，就可以開始挑戰。iPhone 上也有上架《同詞相遇》的免費 App，除了基本文字聯想，還提供每日雙人挑戰、圖片聯想、主題題包，以及同機雙人等模式
需要注意的是，網頁版與 App 版本的功能並不完全相同，想與朋友透過瀏覽器直接遊玩，可以選擇網頁版；如果想體驗陌生人隨機配對，則可以參考 iPhone App 版本。