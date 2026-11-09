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《同詞相遇》是什麼？兩人不斷聯想、想到同個詞才算過關

▲《同詞相遇》網頁版可免費建立遊戲房間，玩家只要分享房間號碼或邀請連結，等待朋友加入後，就能開始挑戰文字聯想默契。（圖／翻攝自《同詞相遇》遊戲官網）

《同詞相遇》不只測默契！陌生人隨機配對成新玩法

▲免費文字默契遊戲《同詞相遇》在iPhone平台上架，玩家除了可以邀請朋友挑戰，也能透過隨機配對認識陌生人。（圖／翻攝自App Store）

《同詞相遇》免費玩！網頁版、iPhone下載連結一次看