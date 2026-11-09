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弗拉格、厄文雙拳出擊 獨行俠上半場就贏20分

弗拉格12助攻改寫生涯最佳 獨行俠取得2連勝

挑戰連勝的達拉斯獨行俠今（9）日交手布魯克林籃網，上半場就取得20分領先，最終130：93大勝對手，取得2連勝。2025年狀元、當家一哥弗拉格（Cooper Flagg）先發僅打28分鐘，就繳出25分、12助攻好表現，助攻數也刷新個人生涯最佳，獨行俠全隊傳出多達31次助攻、慘電對手37分，都是本季最多。獨行俠本場弗拉格、厄文（Kyrie Irving）雙拳聯手出擊，尤其弗拉格首節就砍下14分，助隊拉開領先分差，籃網則在投籃表現低下、命中率不到4成情況下逐漸被拉開比分，獨行俠上半場就取得66：46領先。下半場獨行俠輕鬆打，第二陣容也維持住領先分差，2024年狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）繳出加盟獨行俠以來最佳表現，全場替補上陣16分鐘，就攻下11分、6籃板，還有一顆三分進帳。獨行俠最終就以37分之差慘電籃網，2連敗後取得2連勝，戰績來到6勝4敗。數據方面，獨行俠全場傳出31次助攻，改寫本季團隊最高助攻數，弗拉格先發僅打28分鐘，就有25分、5籃板、12助攻與1抄截，厄文挹注21分、3籃板、4助攻與1抄截，當家中鋒加福德（Daniel Gafford）18分、5籃板。輸球的籃網方面，全場5人得分上雙，但團隊命中率僅3成88，小波特（Michael Porter Jr.）19分已是全隊最高，本季轉戰籃網的3屆全明星蘭德爾（Julius Randle）僅拿13分，終場苦吞2連敗，戰績來到2勝8敗，排名仍在東區靠後。