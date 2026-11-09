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▲張建一認為，AI 趨緩不是壞事，因為先前投資軍備競賽下，都讓股市因為任何風吹草動都會有反應，但事實上往往沒有那麼嚴重，認為現在屬於「短空長多」。（圖／記者鍾泓良攝影）

AI趨緩不是壞事 張建一：短空長多

物價上漲4原因 孫明德：明年看波斯灣、AI應用

▲孫明德歸納，全球物價上漲4個原因，包括伊朗戰爭短期沒有結束、消費性電子產品因為AI上漲、超級聖嬰現象，以及反全球化，尤其提到「今年油價漲、明年糧價漲，所以物價短期是不會掉下來。」（圖／記者鍾泓良攝影）

政府撥補台電、中油 張建一：穩定國內物價

台灣今年經濟成長率（GDP成長率）預估將會突破12%，也是在2025年的8.63%上再墊高。台灣經濟研究院今（9）日「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」預估，2026年GDP成長率可以來到12.34%，明年則是在高基期下，仍可以維持6.45%的成長率，維持穩定成長。台經院表示，台灣受到AI投資熱潮持續，推升半導體、伺服器及電子零組件的國內外需求，對於我國出口及內需都有相當挹注，綜觀台灣前三季成長率，分別為15.43%、12.93%與14.36%，台經院預估，今年第4季GDP成長率應落在7.35%，全年為12.34%。展望明年，台經院表示，受到雲端服務業者（CSP）預估將會持續AI基礎建設，但因AI商機已經連續兩年站上高基期，再加上地緣政治不定、美國大選民主黨大勝，預估會對於AI建設較為保守，2027年GDP成長率為6.45%，成長步調較2026年放緩，但還是穩健成長。對此，台經院長張建一受訪表示，近期AI遭擔心建置成本越來越高、營收回收速度有點慢，進一步出現籌資問題，導致AI相關股票都面臨修正，認為明年AI還是會持續成長，但速度會趨緩。另外，美國期中選舉民主黨大勝，AI開發爭議勢必會成為各州、參眾議員關注焦點，但認為不會導致AI全面停止，「我個人覺得 AI 趨緩不是壞事」，因為先前投資軍備競賽下，都讓股市因為任何風吹草動都會有反應，但事實上往往沒有那麼嚴重，認為現在屬於「短空長多」。對於民主黨州長、參眾議員上任後會影響AI發展多久？張建一相信，無論是美國民生物價或是AI未來走向都還須磨合，難以評估會有多久的期程，但他認為因為AI資料中心相關訂單已下訂、相關證照也已發放，預估對上半年影響不大，明年下半年則還需要觀望。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德報告，2026年全球經濟受到兩股力量拉扯，第一是伊朗戰爭造成荷姆茲海峽運輸受阻，影響到國際能源價格飆漲，進一步造成全球通膨，其次是AI帶動科技景氣持續擴張，美國投資熱絡，加上台灣與韓國出口強勁，抵銷部分戰爭衝擊。他歸納，全球物價上漲4個原因，包括伊朗戰爭短期沒有結束、消費性電子產品因為AI上漲、超級聖嬰現象，以及反全球化，尤其提到「今年油價漲、明年糧價漲，所以物價短期是不會掉下來」，而11月美國期中選舉，更是影響美國AI未來發展的布局。他也提醒，過去美國總統川普對於印度、ESG相關議題較為冷漠，但預估現在民主黨掌權，這些議題都將要回歸。他表示，明年經濟受到兩個因素影響，第一是波斯灣是否重新打開，如果持續打仗，那麼預估經濟就會持續下行。第二是波斯灣打開，但是AI沒有出現更好的應用，各界的疑慮只會愈來愈深。另外，立法院目前正在審查國營事業撥補預算，攸關台灣接下來電價、油價及物價表現，更影響到央行是否會選擇在12月升息。張建一認為，台電、中油先前都扮演台灣的物價消波塊，抵擋國際能源上漲的壓力，認為如果電價、油價如實反映，台灣消費者物價指數（CPI）恐超過3%，屆時就會導致央行必須升息。對於新台幣匯率與外貿狀況不匹配，他說，每個國家匯率狀況都不太一樣，理論上國家經濟成長率好、外資大量湧進，理論上匯率要升值，目前許多美元都在出口商手中，央行也有信心喊話穩定匯率，應該會對於台幣匯率穩定有幫助。