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投票別忘了帶3寶 手機禁止帶入投票所

115年地方公職人員選舉與全國性公民投票案第22案將於11月28日舉行投票，為鼓勵國人踴躍投票，提醒投票帶3寶，國民身分證、印章及投票通知單，尤其AI快速發展，為防制深偽影音影響選舉，本會主任委員游盈隆親自入鏡拍攝宣導影片，並邀請新住民藝人戴凱文擔任宣導大使，呼籲大家共同守護台灣民主。游盈隆主委表示，115年地方公職人員選舉與全國性公民投票，國人年滿18歲有公民投票權，年滿20歲有選舉權和公民投票權，為鼓勵國人踴躍投票，特別與服過兵役、具有陽光、活力形象的新住民藝人戴凱文共同宣導，期盼透過其親和力，鼓勵大家以實際行動參與民主。戴凱文表示，很開心也很榮幸能參與這次選務宣導。他取得台灣身分與投票資格後，都有行使公民權，他認為，台灣的民主是世界典範，能夠藉由自己的力量鼓勵更多人踴躍投票，對他而言別具意義。本會將秉持超然、公正、中立、客觀及專業的立場辦好選舉及公民投票，確保選務順利進行，此次攜手藝人戴凱文一起宣導投票帶三寶：國民身分證、印章、投票通知單，以及千萬不能帶手機進入投票所，更尤其要提醒國人，小心AI深偽影音，看到任何選務資訊都切記多方查證、不輕信、更不要隨便轉傳。相關影片歡迎上本會網站「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票專區」收看。