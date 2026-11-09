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曾說「成龍跟我長一樣」！黃仁勳訪談被挖：根本一語成讖

▲成龍過去也傳出婚外情，事後還召開記者會公開坦承出軌，甚至說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」。（圖／美聯社／達志影像）

黃仁勳婚外情牽出國安疑雲！小三疑是共諜：輝達董事會啟動調查

▲黃仁勳小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚傳出軌，並在8日透過公司內部信承認不忠，向妻子、家人致歉，由於外遇對象疑似是中國女間諜黃樂（Alice Huang），讓婚外情風波燒到國安問題。有網友在Threads翻出黃仁勳過去訪談，表示黃仁勳在2023年10月接受HP旗下節目《The Moment with Ryan Patel》專訪，當時被主持人提問「誰最適合在傳記電影中飾演你？」而黃仁勳幽默回應「成龍，他長得跟我一模一樣。」事實上，成龍過去爆出和女星吳綺莉婚外情，並生下一女，事後召開記者會公開坦承出軌，並說出名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，成為當年最受矚目的經典發言。如今黃仁勳也被爆出外遇，讓原PO感嘆直呼「結果今日一語成讖，他也犯了所有男人都會犯的錯」。貼文曝光後，立馬引來網友留言「這個有諷刺」、「至少他的道歉內容不是寫『我犯了全天下的男人都會犯的錯』」、「成龍宇宙級的魔咒，可不能亂說啊」、「這次真的不敢相信」。回顧整起事件，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在8日向全體員工發出內部信，坦承婚外情，並對妻子、家人致歉，消息一出引發全球熱議，但這起婚外情風波重點不只私人感情問題，更牽動到美國國家安全與中國情報滲透疑雲。根據《紐約時報》、《金融時報》和《彭博》等外媒報導，與黃仁勳傳出婚外情的神秘女子，是新加坡資料中心業者「Megaspeed」的中國籍女高層主管黃樂（Alice Huang），黃樂任職的公司在2024年起，兩年內採購至少48億美元的先進AI設備，截至2025年年底前還進口13.6萬個輝達GPU，但後續調查發現資料中心只剩幾千個晶片，不少設備也消失無蹤。事件爆發後，引發外界質疑核心技術與國安情報是否外洩，輝達董事會已成立獨立委員會徹查外國情報滲透可能，並聘請外部獨立律師提供協助，輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已遭洩漏，但仍將檢視所有可取得資訊，且黃仁勳也支持調查，而調查期間黃仁勳將繼續擔任執行長。