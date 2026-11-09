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梁家榮效力長達14年 曾奪下打擊王

梁家榮續任隊長 樂天桃猿球團解釋原因

▲梁家榮確定3年約續留樂天桃猿，同時連續2年接任隊長。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿隊今（9）日正式宣布，與隊長梁家榮達成共識，簽下2027年至2029年、為期3年，包含激勵獎金在內總值最高2820萬元的複數年合約。這份合約是球團對這位在桃猿隊一路成長的選手的肯定，樂天桃猿球團也做出解釋，期盼梁家榮未來能持續發光發熱，與所有10號隊友「做伙」並肩作戰，攜手再創桃猿榮耀。梁家榮2013年以第一輪指名加入桃猿隊，至今已在球隊效力14個球季，生涯一軍出賽822場，累積718支安打、34支全壘打、313分打點，打擊率.282；展望明年球季，他有望達成生涯800安與900場出賽的里程碑。回顧2023 年，他以.338打擊率拿下打擊王，同年入選最佳十人三壘手並獲8月單月 MVP，歷經多年磨練，他已蛻變為聯盟頂尖的強打者。除了例行賽的穩定輸出，梁家榮在關鍵時刻更展現大將之風，去年（2025）台灣大賽第五戰，梁家榮在球隊落後的八局打出個人台灣大賽首轟，點燃一局三分的追平攻勢，全場 5 打數 3 安，帶領球隊在延長賽擊敗中信兄弟，順利拿下總冠軍金盃。今年接下隊長重任後，他延續國中、高中時期擔任隊長的經驗，在場上以身作則，在場下則是教練團與選手之間的溝通橋樑，照顧年輕球員、凝聚團隊士氣，展現沉穩的領導風範。梁家榮不僅是內野核心戰力，更是球隊精神的傳承者，此次雙方在充分溝通後順利達成三年合約共識，球團期盼梁家榮未來能持續發光發熱，與所有 10 號隊友「做伙」並肩作戰，攜手再創桃猿榮耀。