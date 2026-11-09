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台北股市今（9）日開盤後延續反彈走勢，加權指數盤中最高衝上42,349.36點，較前一交易日大漲逾2,600點，強勢收復4萬2千點整數關卡。截至上午12時10分25秒，指數報42,022.36點，上漲2,320.72點，漲幅5.85%。觀察盤面表現，從高價IC設計、半導體設備、光通訊，到記憶體及PCB相關供應鏈，今日多個電子次族群同步走強。群聯（8299）強勢攻上漲停，旺宏（2337）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）也同步亮燈，南亞科（2408）盤中漲幅超過9%，族群呈現全面回溫。回顧前一交易日（6日），台股受到賣壓衝擊，加權指數終場收在39,701.64點，下跌1,873.08點，跌幅4.51%，成交金額達1兆3,210.72億元，高於韓股1.9%、日股3.4%。今日指數大幅反彈，盤中重新站上4萬2千點，較前一交易日收盤高出逾2,300點。值得注意的是，台股前一交易日經歷劇烈震盪後，國安基金已決議進場護盤，金管會也自11月9日起實施限空措施，包括調降借券賣出額度及提高融券保證金成數，市場後續將關注相關措施對盤面交易及投資信心的影響。不過，盤中指數與成交金額仍會隨交易持續變動，後續須觀察權值股表現、成交量能及市場漲跌家數，才能進一步判斷反彈力道。