我是廣告 請繼續往下閱讀

▲犬青（中）和雲安（左）昨晚唱到〈我想要佔據你〉時，兩人突然當眾牽起手，「公費談戀愛」讓台下萬人瞬間暴動。（圖／記者朱永強攝影）

告五人昨晚（8日）迎來「在這裡 @century」台北小巨蛋演唱會最終場，交往多年的雲安與犬青在台上甜蜜牽手，大方放閃讓粉絲笑虧根本是「公費談戀愛」。在慶功記者會上，雲安被問到「現在有幾塊腹肌」，他立刻轉頭看向女友甜問：「妳覺得有幾塊？」讓犬青害羞直呼：「你不要問我！」小倆口可說是越愛越大方，且感情十分穩定。值得一提的是，在拍照環節中，告五人手捧特製雞蛋糕慶祝，貼心的雲安為避免擋住鏡頭直接單膝下跪，姿勢讓眾人看了忍不住起鬨。告五人成員犬青和雲安交往9年多，昨晚唱到〈我想要佔據你〉時，兩人突然當眾牽起手，「公費談戀愛」讓台下萬人瞬間暴動，掀起尖叫聲。慶功記者會上，犬青也還原過程說，為了照顧到另一邊的粉絲，所以走到舞台另一邊，恰巧雲安把手伸出來，於是就順勢牽一下，雲安則直言「因為我不牽的話好像也不太對」，被問到是否擔心回家跪算盤？他則調皮說：「不是！因為平常就蠻想牽的。」肉麻發言讓一旁的犬青也聽不下去。此外，告五人這次為了演唱會三人都積極飲控，鼓手謙哥在台上大方坦承已練出腹肌，不過被拱脫掉時，雲安則笑說：「我們不是那個類型的樂團。」受訪時，謙哥表示：「3、4個月前就在準備，所以跟教練討論怎麼練比較好，（腹肌）自然就有個形狀。」而雲安被問到是否也有腹肌？他笑說：「形狀跟謙哥一樣。」至於是幾塊腹肌？他則突然轉頭問犬青：「妳覺得是幾塊？」讓對方害羞回答：「你不要問我！」無預警放閃讓全場瞬間暴動，而犬青也透露兩人目前感情都很穩定。此次演唱會，告五人締造「成軍最短」、「最年輕樂團」連開三場小巨蛋完售紀錄，斥資破億打造8大舞台亮點，從巨型機關、沉浸式視覺到磅礡聲光效果全面升級，將演唱會規格推向全新高度。昨晚演出尾聲他們驚喜宣布1月9日、1月10日在高雄巨蛋開唱，讓粉絲們又驚又喜，門票將於11月14日12:00在拓元售票系統開賣。