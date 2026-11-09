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民調領先李四川 蘇巧慧：看來認同我的人越來越多

《聯合報》今（9）日公布新北市長最新民調，結果顯示民進黨候選人蘇巧慧以42％領先國民黨候選人李四川，對此蘇巧慧受訪回應表示，這樣近900天以來的成績，看起來認同她的人越來越多，聚合在這裡的人也越來越多，連民調的數字看起來也都是正向的，對此非常感謝，「這代表我們談政策、談願景的態度，得到越來越多人的認同」。對於民調領先對手，蘇巧慧受訪時說，這樣近900天以來的成績，看起來認同她的人越來越多，聚合在這裡的人也越來越多，連民調的數字看起來也都是正向的，對此非常感謝，「這代表我們談政策、談願景的態度，得到越來越多人的認同」。蘇巧慧說，自己也非常感謝這次36位新北隊，像是議員鄭宇恩等，在北海岸這裡過去努力的成績，還有現在一起談論未來北海岸願景的態度，讓她能夠在地方贏得認同，非常非常的感謝。往後將持續保持這樣的態度，也會創造更多線上線下的活動，像是昨天的車掃，不單是實體的車隊掃街非常熱鬧，那同時線上直播，大家看起來也一片好評，覺得非常精彩。最後蘇巧慧也預告，在後天也會舉辦「創作者之夜」，相信未來新北在她的帶領下，除了安居樂業外還會多元精彩。