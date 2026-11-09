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作家廖玉蕙日前烏龍指控台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，遭北市環保局澄清播放的是公費疫苗接種宣導，廖玉蕙隨後刪除原貼文，改質疑選前播放市長聲音是否適當？國民黨台北市議員楊植斗、柳采葳等人今（9）日赴台北地檢署提告，要求廖玉蕙提出證據並公開道歉。台北市長蔣萬安則表示，廖玉蕙已經刪文，他寧願相信她也知道相關事實如何，接下來評論會更加謹慎，畢竟她也不是政治人物。蔣萬安暗諷對手沈伯洋，直說相形之下，有人一再造謠台北市是虐兒最多的城市，而且不只講一次，一直講，而且甚至大言不慚說是用猜的，而且不道歉，不更正，「我想這才是最壞的示範。」另外針對民政局長陳永德在臉書發文稱，「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這個月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了」，今早本要陪同出席活動也缺席，蔣萬安則說，德哥就是這樣的風格，在地議員都很清楚。那也謝謝德哥一直以來共同努力，時時刻刻照顧在地市民，都非常感謝德哥。至於陳永德是否還在崗位上？蔣萬安也秒說當然啊，他們每天隨時都在聯絡，陳永德一直堅守崗位，而且非常用心，一定是一起是並肩作戰，為這座城市市民造福。