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市場逆風因素決策保守

線上旅展優惠延續

2026 ITF台灣國際旅展昨（9）日落幕，今年適逢旅展40週年，四天展期共吸引38萬1,893人次入場，較去年成長4.54%，信用卡滿額禮兌換金額也突破1.6億元，年增約1,000萬元。不少飯店業者推出聯合住宿券、餐券，吸引民眾搶購，每日甚至出現百萬刷手及千萬刷手，部分飯店四天業績突破億元。旅行社業績同樣亮眼，雄獅旅遊線上、線下業績年增約2成，可樂旅遊則追平去年同期。台灣觀光協會會長簡余晏指出，「旅展結束了，精彩的旅行才正要開始」，並預告明年旅展將於11月5日至8日舉行。本次台鐵公司、中華航空、雄獅旅遊、可樂旅遊等拿下最佳人氣獎。受惠2027年春節連假7天、請2休11的休假安排以及寒假，雄獅旅遊四天旅展現場買氣持續熱絡，線上加線下整體業績較去年同期成長約2成，實體旅展四天更都有百萬刷手大單，帶動業績創下歷年新高。整體出發高峰集中在明年1月至3月，訂單最遠已排至明年9月，顯示旅客提前規劃行程的趨勢明顯，國旅方面則以鐵道旅遊最受青睞。可樂旅遊表示，雖然展場人潮及詢問度熱絡，但受到近期股市波動、燃油附加費調整、台幣貶值及日本退稅制度調整等因素影響，旅客消費決策相對保守，四天旅展業績則全面追平去年同期，不過，整體出遊意願仍然穩定，對後續旅遊市場維持樂觀。中華航空結合787新世代客機、AI科技互動及皮卡丘彩繪機CI2等元素在旅展匯聚滿滿人氣，並且除了皮卡丘見面會，還有宇宙人、旺福等知名樂團，以及異國團體表演接力登場。實體旅展雖結束，華航線上旅展將持續至11月21日，台灣出發熱門航線最低76折起，購票登錄還可抽機票及多項好禮，華夏會員另享「好哩券」及「華夏精選」等優惠。