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黃仁勳捲女間諜疑雲 邱垂正：缺乏明確事證不評論

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日傳出捲入婚外情及中國女間諜疑雲，引發外界對中共滲透高科技產業的關注。對此，陸委會主委邱垂正今（10）日受訪表示，針對黃仁勳相關事件，由於事實與證據仍待釐清，政府現階段不方便評論。不過，他也指出，利用女色取得情報是中共相當經典的手法，政府將持續嚴防中共間諜滲透台灣社會，並與企業界合作，保護台灣關鍵技術及國家核心利益。針對黃仁勳傳出涉及中國女間諜的相關疑雲，媒體詢問，是否擔心台灣因地理位置及產業交流等因素，成為相關間諜活動的第三地場所？此外，近年也有報導指出，中共疑似透過「女色」手法，鎖定台灣竹科、日本熊本等半導體產業聚落的工程師，政府如何看待相關國安風險？邱垂正回應，政府一貫政策就是嚴防中共間諜對台灣的滲透，目前也正全力落實因應中共統戰滲透及國安威脅的17項策略。至於黃仁勳個案，由於相關事實證據仍有待釐清，在缺乏明確事證的情況下，政府現階段不方便評論。媒體進一步追問，利用女色進行情報滲透，是否已成為中共近年越來越常見的手法？邱垂正指出，這是中共取得情報相當經典、具有特色的方式，也是政府必須嚴加防範的滲透手段之一。他強調，全面防堵中共利用間諜滲透台灣社會，向來是政府國安工作的重中之重。至於中國人士以商業活動名義來台，相關法規及防護機制是否需要進一步強化，邱垂正表示，政府持續加強相關措施，並全力落實17項因應中共統戰滲透及國安威脅的策略，近年來已經取得初步成效。對於是否會與企業界合作，防範關鍵科技技術遭到竊取，邱垂正則給予肯定答覆。他強調，相關單位都會與企業界共同合作，因為保護台灣的關鍵基礎設施及核心技術，是國家非常重要的核心利益。