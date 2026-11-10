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美國職棒大聯盟（MLB）全美棒球記者協會（BBWAA）於今（10）日正式公布年度新人王得主，李灝宇隊友、也就是底特律老虎隊的22歲超級大物新人麥戈尼格（Kevin McGonigle）毫無懸念地榮膺美國聯盟新人王，是隊史10年來首度再有抱回新人王寶座；國家聯盟則由辛辛那提紅人新星一壘手史都華（Sal Stewart）奪下。現年22歲的麥戈尼格本季首度登上大聯盟舞台，便展現出超齡的成熟身手。他整季全勤出賽156場，繳出打擊率.278、376上壘率、長打率.430，整體攻擊指數（OPS）高達0.806，並敲出18支全壘打與72分打點。在30名BBWAA會員的選票中，他獲得了高達28張第一名選票、總分204分的壓倒性優勢當選。麥戈尼格成為老虎隊史第6位獲此殊榮的選手，也是繼2016年右投富爾默（Michael Fulmer）之後，時隔多年再度有老虎球員抱走美聯新人王大獎。早在今年4月開季之初，老虎球團便展現出極大信任，與這位頂級大物簽下一紙8年1.5億美元的延長巨約，將他視為重返榮耀的核心基石；而他用新人王的好表現，完美回報了球團的青睞。有趣的是，麥戈尼格在老虎隊陣中，剛好與台灣好手李灝宇是隊友；而波士頓紅襪隊日前也將另一位台灣內野手鄭宗哲交易至老虎，讓這對曾在2019年U18世界盃聯手為中華隊奪下世界冠軍的「黃金二遊組合」，有望在底特律體系再度聚首，這項消息當時在台灣棒球圈掀起不小轟動。李灝宇在今年4月升上大聯盟後，整季出賽114場、敲出10轟、寫下台灣球員在大聯盟的單季最多全壘打紀錄，逐漸站穩球隊輪替陣容。如今隨著鄭宗哲的加盟，台灣球迷無不期盼兩人能在最高殿堂再次合體連線。不過，從現實的球隊陣容來看，這兩位台灣好手若想在老虎隊爭取固定的先發內野防線，眼前最大的高牆正是剛拿下美聯新人王的麥戈尼格。由於麥戈尼格已用恐怖的攻守實力和1.5億美元長約穩居球隊未來多年的絕對游擊核心，同為游擊底出身的鄭宗哲未來若想在老虎爭取一席之地，預期將被迫轉型工具人，與隊友們競爭輪替空間。