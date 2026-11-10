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輝達執行長黃仁勳承認婚外情后，由於出軌對象黃樂被美國情報單為懷疑是「中國間諜」，事件也在中國輿論場炸了鍋。中國外交部發言人郭嘉昆9日強調，相關論調「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。有新加坡媒體引述學者分析，這類「接近科技巨頭」的情報行動不會是最後一次，而黃仁勳風波也可能成為美國收緊中國科技限制的理由。根據星媒《聯合早報》報導，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員黎良福指出，目前還不清楚涉事女子的角色、事件嚴重程度，她未必是傳統意義上的「間諜」，也可能是受情報部門招募、負責接近關鍵人物、收集資訊或施加影響的「代理人」，實際情況有待調查。黎良福認為，類似事件「不會是最後一起」，隨著美中科技戰加劇，科技企業掌門人、高階主管，都可能持續成為情報機構試圖接觸的對象。不過，他研判事件不會改變美中領導人尋求穩定關係的努力，只是科技領域的競爭與防範措施都將持續升級。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院的副教授李明江則表示，即使沒有黃仁勳事件，美國也可能在期中選舉後，收緊對於中國晶片及科技的限制，而黃仁勳則是為美國的「對中鷹派」提供了理由。李明江判斷，民主黨控制國會兩院後，不排除會推動更嚴格的出口管制措施，要求行政部門「堵漏洞」。其中一項措施，可能就是限制中國科企，透過第三國算力中心，租用輝達的高端晶片來訓練AI模型，因為確實有些東南亞國家的算力中心，被指控透過租賃方式，向中企提供晶片算力。簡言之，黃仁勳風波可能成為美中科技角力的新變數，尤其美國若進一步堵住中國、透過第三國取得先進AI晶片的管道，東南亞資料中心產業也可能受到波及；這場風波的後續影響，恐怕不會只停留在輝達內部。