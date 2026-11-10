全家便利商店今（10）日起和皮克敏手遊《Pikmin Bloom》合作，推出限定「五週年紀念零食」飾品、明信片等內容，全台參與活動的全家門市都成為遊戲中的特殊地點，玩家可以透過地圖尋找門市，而這次活動也意外讓不少玩家發現，台灣市區的全家密集程度相當驚人，打開遊戲地圖後，常常可以看到好幾間全家就在附近，甚至有網友分享，自己一早通勤上班路上，就狂刷20個以上的金色花盆，根本不怕蒐集不完。
台灣全家有幾間？最新數字已突破4500間
台灣便利商店密度向來相當驚人，據全家公布的2026年第3季財報，截至9月底全台總店數已經達到4536間，換句話說，這次《Pikmin Bloom》與全家合作，等於把全台數千間便利商店轉化成遊戲裡的探索據點，也難怪玩家打開地圖後，會對眼前密密麻麻的全家圖示留下深刻印象。
許多皮友在活動開始後透過社群分享，「一早開地圖，被滿滿的全家Logo爆擊」、「台北車站附近，一級戰區」、「坐公車通勤，路上拉了超過20個金盆」、「是市區才玩得起的活動」、「平常搶不到蘑菇的市區居民都笑了。」
市區玩家方便蒐集 郊區可能得特地安排路線
本次《Pikmin Bloom》與全家合作活動期間，全台參與活動的門市將出現特殊地點，玩家只要在遊戲地圖中找到全家據點並向下滑動，就能取得一株金色花苗及一張特別設計的明信片，金色花苗培育完成後，將隨機變成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石等7種「五週年紀念零食」飾品皮克敏。
對於居住在都會區的玩家來說，這次活動可說相當方便，平時上班、上學或外出，沿路就有機會遇到全家特殊地點，順道蒐集花苗與明信片。相較之下，郊區或門市分布較少的地區，玩家可能就得花更多時間尋找據點，也讓這次活動意外呈現出台灣不同地區的便利商店分布差異。
每間全家7天可領一次 想收集記得回訪
另外，本次《Pikmin Bloom》與全家合作活動，每個特殊地點都有「7天的領取冷卻時間」，不同門市的冷卻時間分開計算，玩家可以先到附近不同全家蒐集，等候冷卻時間結束後再回訪原本的門市。
活動將持續至12月7日，想收集7款五週年紀念零食飾品皮克敏的玩家，不妨把日常採買路線變成蒐集行程，看看自己生活圈附近究竟藏了多少間全家。
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台灣便利商店密度向來相當驚人，據全家公布的2026年第3季財報，截至9月底全台總店數已經達到4536間，換句話說，這次《Pikmin Bloom》與全家合作，等於把全台數千間便利商店轉化成遊戲裡的探索據點，也難怪玩家打開地圖後，會對眼前密密麻麻的全家圖示留下深刻印象。
許多皮友在活動開始後透過社群分享，「一早開地圖，被滿滿的全家Logo爆擊」、「台北車站附近，一級戰區」、「坐公車通勤，路上拉了超過20個金盆」、「是市區才玩得起的活動」、「平常搶不到蘑菇的市區居民都笑了。」
本次《Pikmin Bloom》與全家合作活動期間，全台參與活動的門市將出現特殊地點，玩家只要在遊戲地圖中找到全家據點並向下滑動，就能取得一株金色花苗及一張特別設計的明信片，金色花苗培育完成後，將隨機變成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石等7種「五週年紀念零食」飾品皮克敏。
對於居住在都會區的玩家來說，這次活動可說相當方便，平時上班、上學或外出，沿路就有機會遇到全家特殊地點，順道蒐集花苗與明信片。相較之下，郊區或門市分布較少的地區，玩家可能就得花更多時間尋找據點，也讓這次活動意外呈現出台灣不同地區的便利商店分布差異。
另外，本次《Pikmin Bloom》與全家合作活動，每個特殊地點都有「7天的領取冷卻時間」，不同門市的冷卻時間分開計算，玩家可以先到附近不同全家蒐集，等候冷卻時間結束後再回訪原本的門市。
活動將持續至12月7日，想收集7款五週年紀念零食飾品皮克敏的玩家，不妨把日常採買路線變成蒐集行程，看看自己生活圈附近究竟藏了多少間全家。