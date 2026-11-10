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10月自結獲利月減49% 永豐金說明原因

永豐金前10月仍賺385.31億元創同期新高

永豐金控公布今（2026）年10月自結稅後淨利17.56億元，月減49%，不過，累計前10月稅後淨利達385.31億元 ，年成長68%，每股盈餘（EPS）為2.61元，再加上年化股東權益報酬率達17.10%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高，而今（10）日早盤股價一度漲2%，目前最高來到42.95元，目前漲幅收斂，在42.3元盤整，漲0.48%。永豐金10月稅後淨利17.56億元，月減49%，主要原因上個月有大筆承銷手續費淨收益，以及證券及創投子公司受資本市場波動影響，資本利得減少，另因各子公司因目前進行的現金增資案皆需認列員工認股費用，致使獲利相較上月減少。就各子公司10月獲利表現來看，永豐銀行稅後淨利14億元，月減19%，主因較高的提存費用與手續費淨收益減少，抵銷了較佳的金融交易淨收益；京城銀行稅後淨利為2.39億元，月減16%，主要本月金融交易淨收益減少，以及較高的營業費用；永豐金證券稅後淨利為3.70億元，月減74%，主因上個月有大筆承銷手續費淨收益，且資本利得的大幅減少。不過，永豐金今年前10月稅後淨利為385.31億元，年增68%，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動，其中子公司永豐銀行連續第6年創獲利新高紀錄，稅後淨利達203.73億元，年增15%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%與10%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.24%。至於京城銀行今年前10月稅後淨利為53.42億元，扣除1月京城銀國際租賃處分利得2.88億元及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為46.45億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。永豐金證券稅後淨利達120.15億元，年增124%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為110%。