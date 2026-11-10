雙11到來，兩大旅遊平台推出線上優惠活動。KKday 年度雙11活動以「旅遊願望清單」串聯日本人氣景點、冬季賞雪、台灣鐵道及海上旅行等多元體驗。即日起至11月16日，每日下午1點與晚間9點推出整點限量搶購，11元、111元、1111元驚喜價輪番登場，雙11當天東京哈利波特片場之旅門票有限量優惠，還有日本環球影城買一送一，即日起KKday官網開搶。Klook也有雙11狂歡祭，將於今（10）日至13日盛大登場，包含「大阪、釜山來回機票免費抽」、「滿1111現折1000元」、「全球環球影城、迪士尼樂園、一日遊買1送1」、「全球交通5折最高折抵1500元」等，即日起於Klook官網正式登場。
KKday 以「旅遊願望清單」串聯日本人氣景點、冬季賞雪、台灣鐵道及海上旅行等多元體驗。即日起至11月16日，每日下午1點與晚間9點推出整點限量搶購，11元、111元、1111元驚喜價輪番登場。除了每日整點限量搶購與主題專區優惠，KKday雙11正檔期再加碼推出全站滿額折扣！旅客於活動期間輸入優惠碼「11SV8」，單筆消費滿8000元折800元；輸入「11SV2」單筆消費滿3000元折200元。
日本環球影城買1送1 一日遊最低111元
KKday每天也推出不同「國家日」，雙11當天東京哈利波特片場之旅門票另有限量優惠之外，還有日本環球影城買一送一。而準備安排秋冬日本旅行的旅客，也可選購全站8折「日本／韓國必玩」主題專區，像是11月12日有富士山五合目、九州高千穗峽谷一日遊各111元搶購。
KKday 平日上午11點推出日韓機票搶購場，每日下午1點加開郵輪限時搶購，郵輪行程每人1萬1111元起；東京、大阪、沖繩、釜山機加酒自由行1萬1111元等不限時商品同步登場。
Klook天天抽機票 環球影城、迪士尼樂園都買一送一
Klook雙11祭出「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎活動，讓旅客天天免費抽大阪、釜山來回機票，其他大獎還包含國泰世華CUBE信用卡1萬元、1000元購物金，全球機場接送5折券最高折抵600元，以及饗食天堂100元等。另外，今（10）日至12日期間，推出限量滿額折扣優惠，凡消費滿1111元，即可現折1000元。
主題樂園也是海外旅遊不可錯過的重頭戲！Klook於今（10）日至12日每晚9點，限時限量推出全球樂園買1送1優惠，涵蓋日本環球影城、香港迪士尼樂園、釜山通行證等熱門選擇。也有全球行程體驗買1送1，包含能欣賞壯麗峽谷與自然景觀的九州高千穗一日遊、感受冬日浪漫氛圍的銀山溫泉一日遊，以及走訪合掌村特色聚落的白川鄉一日遊等。
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KKday每天也推出不同「國家日」，雙11當天東京哈利波特片場之旅門票另有限量優惠之外，還有日本環球影城買一送一。而準備安排秋冬日本旅行的旅客，也可選購全站8折「日本／韓國必玩」主題專區，像是11月12日有富士山五合目、九州高千穗峽谷一日遊各111元搶購。
KKday 平日上午11點推出日韓機票搶購場，每日下午1點加開郵輪限時搶購，郵輪行程每人1萬1111元起；東京、大阪、沖繩、釜山機加酒自由行1萬1111元等不限時商品同步登場。
Klook天天抽機票 環球影城、迪士尼樂園都買一送一
Klook雙11祭出「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎活動，讓旅客天天免費抽大阪、釜山來回機票，其他大獎還包含國泰世華CUBE信用卡1萬元、1000元購物金，全球機場接送5折券最高折抵600元，以及饗食天堂100元等。另外，今（10）日至12日期間，推出限量滿額折扣優惠，凡消費滿1111元，即可現折1000元。