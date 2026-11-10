輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情及中國間諜疑雲，外界關注的，不只是輝達機密是否外洩，更包括這位全球AI產業重量級人物與美國政界的密切關係。《紐約郵報》（New York Post）9日引述美國退休資深情報官員、《中共間諜戰術全解析：800起真實案例，前美國中情局官員揭露全球共諜行動的面貌》（Chinese Espionage Operations and Tactics）作者艾夫米亞迪斯（Nicholas Eftimiades）的分析指出，若相關間諜指控屬實，中國可能透過親密關係，取得黃仁勳在日常談話中所透露的敏感資訊，甚至藉此掌握美國科技政策乃至白宮決策圈的動向。
艾夫米亞迪斯以「枕邊情報」（Pillow Talk）形容這類情報蒐集方式，聲稱親密關係讓情報蒐集者接觸到一般商業往來難以取得的資訊。黃仁勳身為全球最重要的AI晶片企業領導人，對於輝達的產品規劃、企業決策、美國對中晶片出口政策，都有深入了解，這些資訊都具有情報價值。
他分析，黃仁勳在日常談話中，可能無意間透露公司內部決策，例如董事會對特定政策的態度、哪些計畫正在推動、哪些決策遭遇阻力等等。即使不是直接交付機密文件，這些看似平常的談話，也能讓情報蒐集者更清楚掌握企業內部運作、關鍵人物的立場。
不過，黃仁勳的情報價值還不只在輝達。艾夫米亞迪斯指出，黃仁勳與美國總統川普（Donald Trump）以及政府高層關係密切，能接觸白宮決策圈，相關談話若涉及美國政府對AI產業、晶片出口管制及中國政策的看法，都可能成為情報蒐集的目標：「這讓中國能夠集中精力，說：『好了，現在我們知道誰是我們的朋友，誰是我們的敵人了』。」
換言之，若相關指控屬實，這場風波所牽涉的，可能不只是輝達的商業機密，還包括美國科技政策及政商關係的敏感資訊。對於中國而言，掌握美國科技產業領袖的想法與政策圈動向，或許比單純取得某項晶片技術，更具戰略價值。
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他分析，黃仁勳在日常談話中，可能無意間透露公司內部決策，例如董事會對特定政策的態度、哪些計畫正在推動、哪些決策遭遇阻力等等。即使不是直接交付機密文件，這些看似平常的談話，也能讓情報蒐集者更清楚掌握企業內部運作、關鍵人物的立場。
不過，黃仁勳的情報價值還不只在輝達。艾夫米亞迪斯指出，黃仁勳與美國總統川普（Donald Trump）以及政府高層關係密切，能接觸白宮決策圈，相關談話若涉及美國政府對AI產業、晶片出口管制及中國政策的看法，都可能成為情報蒐集的目標：「這讓中國能夠集中精力，說：『好了，現在我們知道誰是我們的朋友，誰是我們的敵人了』。」
換言之，若相關指控屬實，這場風波所牽涉的，可能不只是輝達的商業機密，還包括美國科技政策及政商關係的敏感資訊。對於中國而言，掌握美國科技產業領袖的想法與政策圈動向，或許比單純取得某項晶片技術，更具戰略價值。
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