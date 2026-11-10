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財政部公布10月海關進出口統計，台灣出口再寫歷史新頁！10月出口金額達967.6億美元，首度突破900億美元大關，創歷年單月新高，年增58.9%，連續36個月正成長。受惠於全球AI（人工智慧）基礎建設投資熱絡，資通與視聽產品、電子零組件出口雙雙刷新單月紀錄，累計前10月出口也突破7000億美元。財政部11月9日公布115年10月海關進出口貿易初步統計，10月出口967.6億美元，較9月增加10.9%，較去年同期成長58.9%；若以新台幣計算，年增率達66.6%。累計今年1至10月出口7582.9億美元，年增47.7%，同樣創下歷年同期新高。進口方面，10月進口688.9億美元，月增8.3%、年增75.1%，也創歷年單月新高。出口扣除進口後，10月出超278.8億美元，刷新單月紀錄；累計前10月進口5697.6億美元，年增44.6%。觀察出口貨品，AI相關需求是本次成長的重要動能。10月資通與視聽產品出口476億美元，年增72.9%；電子零組件出口326.8億美元，年增61.4%，兩大類貨品出口金額均創歷年單月新高。財政部指出，全球AI基礎建設投資強勁，帶動相關供應鏈需求增加，加上外銷產品價格攀升，推升整體出口表現。除電子產業外，其他貨類出口平均也成長25.7%。其中，礦產品出口年增71.6%，機械及電機產品受惠於半導體業者擴充產能及AI需求外溢，增幅均達3成，基本金屬及其製品也成長35.7%，顯示出口成長並非只有電子產業受惠。出口市場方面，10月對主要市場出口年增率均超過4成，其中對東協出口成長83.8%，表現最為突出；對美國、日本及歐洲出口金額均創單月新高，分別年增55.9%、49.6%及46%，對中國大陸與香港出口則成長42.9%。累計今年前10月，對美國出口年增58.8%，占總出口比重31.7%，創近36年同期新高；對東協出口年增56.1%，占比達20.1%，創歷年同期新高，顯示台灣出口市場結構也出現變化。展望後市，財政部認為，全球經濟仍面臨地緣政治衝突及美國貿易政策走向等不確定因素，不過，隨著AI應用逐步擴展至推論及代理式AI，國際雲端服務業者持續建置AI基礎設施，半導體、伺服器等供應鏈需求可望延續，加上科技新品推出及年底消費旺季挹注，第4季出口可望維持強勁成長。