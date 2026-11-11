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洛杉磯道奇隊在休賽季面臨紐約大都會挾帶逾4億美元天價銀彈爭搶塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的同時，制服組已悄悄啟動「B計畫」！美國運動媒體《Roundtable》專欄記者索拉諾（Eduardo Solano）撰文分析指出，若道奇最終在史庫柏爭奪戰中惜敗，芝加哥小熊隊的33歲日本明星左投今永昇太，將是道奇補強先發輪值的首選；更有利的是，道奇陣中坐擁大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的強大日本巨星陣容，將成為吸引今永轉戰西岸的最強催化劑。檢視道奇本季衝擊世界大賽連霸失利的慘痛教訓，先發投手群的傷病潮無疑是致命硬傷。即便陣中擁有大谷翔平、山本由伸、賽揚強投史奈爾（Blake Snell）與強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等一字排開的夢幻級陣容，但接踵而至的韌帶發炎、手臂緊繃與嚴格的局數保護限制，導致球隊屢屢被迫燃燒牛棚。正因如此，今永昇太展現出的「耐用性」讓道奇球探部門垂涎三尺。索拉諾在報導中特別點出今永本賽季在小熊隊的亮眼成績單，整季掛帥先發32場，狂吃，繳出11勝10敗、防禦率3.77與WHIP 1.10的優質數據。這已經是今永在近3個賽季中「第2度單季投球局數突破170局大關」，更難能可貴的是，今永在大量吃局數的同時，無論在揮空率（Whiff%）、奪三振率（K%）還是四壞球保送率（BB%）各項進階指標上，全數名列國聯先發投手前段班。索拉諾在專欄中精闢剖析，道奇若引進今永昇太，不需強求他必須複製史庫柏那種每場狂飆雙位數三振的「超級王牌」身手，而是扮演更無可取代的輪值定海神針。「他確實不像史庫柏那樣擁有近乎屠殺全聯盟的絕對力量與壓制力，」索拉諾一針見血地指出：「然而，當你考量到他的頂級控球力、對巨大投球工作量的極高耐受力，以及面對大聯盟高強度打者的臨場球商，今永昇太對道奇而言，是一個極具性價比且極度誘人的完美補強選項。」此外，美媒認為道奇最大的優勢，在於得天獨厚的「日系友善環境」。道奇陣中已集結大谷翔平、山本由伸與新生代好手佐佐木朗希三位日本頂尖投手，球團從體能防護、營養膳食到隨隊翻譯，也早已建構出全大聯盟最完整的日本球員支援系統。今永昇太若能披上這身經典的道奇藍白戰袍，不僅能在熟悉的文化氛圍與國家隊戰友身邊並肩作戰，更將迎來職業生涯問鼎世界大賽冠軍戒指的最高機率。