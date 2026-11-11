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郵局ATM單筆存款提高至10萬元 限2種金融卡交易

▲11月12日起，中華郵政指定金融卡交易單筆最多可存10萬元，每次仍限投入100張鈔票；無卡存款維持單筆及每日3萬元，提款上限照舊。（圖／記者葉政勳攝）

無卡存款仍限3萬元 提款額度也沒有調整

12月1日起擴大數位帳戶資格 外籍歸化人士可申辦

▲12月1日起，外籍歸化人士也能申請郵局數位帳戶，但須提供符合規定的戶籍文件，曾以舊統一證號開戶者，還要先辦理證號更新或結清原帳戶。（圖／記者葉政勳攝）

中華郵政近期將實施2項新措施，明（12）日起調高ATM單筆現金存款上限，從6萬元提高至10萬元，但僅適用郵局金融卡存入本人郵局帳戶，以及他行金融卡存入對應銀行帳戶，無卡存款單筆、每日仍限3萬元，提款額度也不變。另一項新制12月1日上路，外籍歸化人士可申辦郵局數位存款帳戶，須備妥近3個月電子戶籍謄本或新式戶口名簿，且文件要有詳細記事。中華郵政公告，自2026年11月12日起，郵局ATM現金存款單筆上限由原本6萬元調高至10萬元，讓有大額存款需求的民眾不必再因超過額度而分次操作。不過，新制並非所有存款方式都適用，僅限以下2種交易：此外，每次投入鈔券仍以100張為限，若全數使用千元鈔票，才能一次存滿10萬元；採用其他面額則須同時符合張數限制。這次放寬僅針對指定金融卡存款交易，無卡存款並未納入，單筆及每日最高額度仍維持3萬元。ATM提款規定也照舊，單筆最高6萬元、每日最高10萬元，民眾不要將存款新上限與提款額度混為一談。中華郵政全台共有3174台ATM，其中具備現金存款功能的設備有1017台，約占32%。若要存入大筆現金，建議先到中華郵政官網查詢附近據點及設備功能，確認機台可以存款後再前往。另一項新制將於2026年12月1日實施，過去具有外國國籍、後來取得中華民國國籍的歸化人士，屆時也能申請郵局數位存款帳戶。申請人須在開戶流程中提供以下其中一種文件：兩種文件都必須包含「詳細記事」欄位，才能符合查核要求。另外，若申請人過去曾以歸化前的原統一證號在郵局開戶，還須先配合更新證號，或結清原帳戶並辦理銷戶，才能依規定接續申請。中華郵政也將同步啟用新版「數位存款帳戶開戶特別約定條款」。原有客戶若對修正內容有異議，可在新條款生效前通知郵局終止契約；若期限內未提出異議，則視為同意新版條款。