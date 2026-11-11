我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安妻子石舫亘近期頻頻當起丈夫「分身」，自10月底起接連跑市場、商圈掃街拜票，外界也好奇「夫人牌」是否替蔣萬安選情加分？對此，蔣萬安近日接受專訪時坦言，目前還看不出與民調有什麼直接關係，但石舫亘每天跑完行程回家，都會轉達市場攤商及民眾的建議，提醒他哪些地方要注意。而石舫亘昨（10）日前往大安區白蘭市場掃街時，還收到攤商送的一袋楊桃，沒想到對方隨即高喊「洋逃了，安就來！」一語雙關，逗得現場眾人大笑。石舫亘昨在國民黨立委羅智強、葉元之、葛如鈞，以及台北市議員鍾沛君、楊植斗、耿葳等人陪同下走訪白蘭市場，沿途逐一向攤商與民眾握手致意，也不時送上擁抱。她一路採買百香果、玉米、海鮮、現做點心、壽司及牛仔褲等商品，即使部分攤商主動提供折扣，她仍堅持以原價購買。鍾沛君也分享，其中一名米粉湯攤商送上一袋楊桃，原以為只是清嗓潤喉的禮物，沒想到攤商隨即高喊：「洋逃了，安就來！」讓現場笑聲不斷。蔣萬安坦言：目前看不出民調反應針對近期頻打夫人牌，蔣萬安日前接受《台灣名人堂》專訪時表示，石舫亘過去在他選立委、以及4年前競選市長時，到了選戰最後階段也都會幫忙掃街、跑早市或站上競選車，並非今年才投入輔選。至於是否真的反映在民調上？他坦言「目前看不出有什麼直接關係」，但可以感受到民眾對2人的熱情，面對面互動也讓選民感受到溫度。他也提到，石舫亘從小就會講台語，在市場能直接和攤商聊天，許多修繕需求或地方建議也會帶回家轉達；而她一整天跑完行程後相當辛苦，自己晚上回家也會幫妻子按摩小腿和肩膀，夫妻彼此照顧、互相支持。