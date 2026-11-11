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2026年U23世界盃棒球賽，中華隊今（11）日預賽最後一戰迎戰波多黎各，全場敲出8支安打，卻屢次錯失得點圈機會，最終以0：1遭到完封。中華隊預賽以2勝3敗作收，確定無緣晉級超級循環賽，連續兩屆落入排名賽。中華隊首局便有大好得分機會，靠著2支安打及1次保送，在1出局後攻占滿壘，但蔡琞傑遭到三振，吳柏萱擊出滾地球形成封殺，未能先馳得點。中華隊第2局在2出局後攻占一、二壘，第3局又於1出局後攻占一、二壘，兩次攻勢都無功而返。5局上，中華隊再度把跑者送上三壘，但蔡琞傑擊出滾地球出局，持續留下殘壘。中華隊先發左投吳丞顥前段也多次面臨危機。1局下，他先後投出2次保送，另有1次暴投，讓波多黎各在1出局後攻占一、三壘，所幸隨即送出三振，成功守住失分危機。第2局吳丞顥被敲出2支安打並投出1次保送，再度陷入滿壘危機，最後讓對手擊出滾地球形成出局數，連續兩局驚險脫身，前4局力保不失。比賽僵局直到5局下才被打破。波多黎各先靠突襲短打形成內野安打，隨後成功盜上二壘，在1出局後由狄亞茲（Randal Diaz）擊出穿越一、二壘間的適時安打，攻下全場唯一分數。中華隊6局上遭到三上三下，7局上最後反攻，2出局後鄭俊瑋敲出安打延續希望，但黃柏叡擊出飛球遭到接殺，終場以0：1落敗。中華隊全場敲出8支安打，比波多黎各的5支安打更多，卻始終無法在得點圈有人時送回分數。吳丞顥先發5局，被敲5支安打、失掉1分，送出7次三振及3次保送，最終承擔敗投。中華隊本屆與波多黎各、巴拿馬、澳洲、捷克及地主尼加拉瓜同分在A組，預賽僅取前3名晉級超級循環賽。中華隊最終繳出2勝3敗戰績，確定落入排名賽，無緣挑戰獎牌。回顧近年U23世界盃成績，中華隊曾在2022年奪下季軍，但2024年僅獲第8名，今年再度未能通過預賽，連續兩屆落入排名賽。