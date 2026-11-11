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丁國琳在本土劇演活不少反派角色，戲外卻曾獨自面對感情變故與育兒重擔。她2006年未婚生下女兒，過去上《單身行不行》回憶，孩子的父親、第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，原本答應與她共組家庭，卻在她懷孕8個月、戀情曝光後突然失聯。後來又傳出男方同時與多名女子交往，甚至有人質疑女兒的血緣，讓她決定透過DNA鑑定與法律途徑討回清白。丁國琳當年得知懷孕後，曾認真考慮是否生下孩子，謝昂倫承諾會與她建立家庭，讓她決定迎接新生命。沒想到懷孕8個月時，兩人的關係被公開，男方卻突然消失。面對臨盆前的變故，丁國琳表示，自己早已想過最好與最壞的情況，最後只能接受現實，告訴自己：「好吧算了，反正最好最壞都想過了。」原本期待一家人共同生活，後來卻得獨自承擔照顧孩子的責任。丁國琳在節目中透露，生下女兒後，才得知男方被爆同時與5名女子交往，也流出與其他女友的親密照片。更令她難以接受的是，其中一名女友竟質疑，孩子不是謝昂倫親生的。原本不想再與男方有所牽扯，丁國琳為了自己和女兒，決定進行DNA鑑定，並透過訴訟確認親子關係。她表示官司最後勝訴，女兒的父親欄也沒有留下空白；她要的是釐清孩子的身分，而非藉此要求金錢。丁國琳說，除了確認親子關係的官司，她沒有向謝昂倫索取賠償或扶養費，而是靠自己的收入養大女兒。男方後來另娶他人，兩人也沒有走進婚姻。回頭看這段感情，丁國琳反而慶幸問題在婚前就已浮現，認為若是結婚後才發現對方劈腿，最後仍可能走向離婚，「至少不是結婚後才離婚，乾脆不婚就好。」儘管與原先期待的家庭模樣不同，她仍選擇把心力放在女兒身上，走出自己的生活。