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醜聞延燒仍照常上班 試圖維持公司正常運作

員工震驚又難過 昔日精神領袖形象受衝擊

董事會聘律師事務所調查 外遇對象疑涉中國情報活動

從AI產業領袖到政治核心人物 黃仁勳面臨信任考驗

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，外遇對象更傳出涉嫌涉及中國情報活動，引發外界對輝達企業治理及國家安全的疑慮。不過，儘管風波持續延燒，黃仁勳仍照常進公司上班。據知情人士透露，他週一（9日）現身加州總部主持高層會議，一開場便為婚外情向主管們道歉，但未接受提問，隨即轉入日常業務討論。輝達內部員工則坦言，對於長期被視為精神領袖的黃仁勳捲入醜聞，感到震驚與難過。根據美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳週日（8日）透過電子郵件向員工承認婚外情後，隔天仍按照原定行程，前往加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的輝達總部，主持例行高階主管晨會。多名知情人士透露，黃仁勳在這場閉門會議開始時，主動談及自己對婚姻不忠的行為，並向與會主管表達歉意。不過，他並未開放現場提問，而是迅速將話題轉回公司業務，討論當天的重要工作事項。知情人士表示，黃仁勳週二（10日）也照常進入辦公室，持續主持各項會議，試圖在外界高度關注之際，維持公司正常運作。由於輝達距離公布最新季度財報僅剩一週，市場正密切關注這起風波是否影響公司營運。輝達內部人士指出，黃仁勳試圖向員工傳達「一切照常」（business as usual）的訊息，但涉及其婚外情及疑似中國間諜的調查仍在進行。對於CNBC的置評請求，輝達尚未立即回應。黃仁勳在發給員工的電子郵件中坦承，自己曾有婚外情，但未公開對方身分。他在信中寫道：「我知道道歉無法彌補我所做的事。我希望我們的家庭能夠療癒，也希望隨著時間過去，能重新贏得你們的信任。」消息曝光後，輝達內部氣氛明顯受到影響。多名員工向CNBC形容，公司目前瀰漫著「難過」的情緒，其中一名員工坦言，對黃仁勳的坦白感到震驚。知情人士指出，許多資深員工長期將黃仁勳視為偶像與精神領袖，認為他幾乎不會犯錯，如今卻必須重新面對這位創辦人的另一面，讓不少人一時難以接受。根據《金融時報》報導，黃仁勳的婚外情對象是Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang），她被懷疑可能與中國情報活動有關。不過，相關指控尚未獲得公開證實，黃仁勳本人也未在向員工發出的道歉信中透露外遇對象身分。輝達董事會已針對此事展開調查，並於週二聘請美國知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz負責調查工作。隨著事件受到關注，黃仁勳過去支持擴大對中國銷售AI晶片的立場，也開始面臨更嚴格的檢視。現年63歲的黃仁勳於1993年共同創辦輝達，最初以開發遊戲繪圖處理器（GPU）為主要業務，近年則隨著生成式AI快速發展，成為全球AI晶片產業最具影響力的人物之一。除了掌握大型語言模型及資料中心所需的關鍵晶片技術，黃仁勳在美國政商界也具有相當影響力。今年5月，他曾陪同美國總統川普（Donald Trump）訪問中國；9月，黃仁勳與妻子也曾出席白宮為中國國家主席習近平舉辦的國宴，並被拍到與習近平同桌。