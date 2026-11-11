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陳世軒爆料：助理當兵時「莒光日影片看到沈伯洋」

國防部：歷來也邀政府官員、立委錄製節目

陳世軒再嗆：當真只有一次？想清楚再回答

年底九合一選舉倒數，民眾黨新北市議員陳世軒爆料，稱助理剛當完兵，透露國軍每週莒光課曾播放民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，質疑「這才是真正的認知作戰」。對此，國防部昨澄清，相關節目是在2024年4月播出，內容為「抖音、TikTok如何影響國家安全」，目的在提升官兵媒體識讀能力，與今年選舉完全無涉。陳世軒隨即再於Threads反擊，追問國防部「當真只有一次？」並預告今（11）日上午將出面回應。陳世軒9日在政論節目中表示，一名年輕助理剛服完兵役返職，向他透露國軍每週一次的莒光日課程中，曾看到沈伯洋出現在教學影片內。陳世軒當場表示相當離譜，並質疑「這才是真正的認知作戰」，也引起同場來賓議論。對此，國防部昨晚正式發布新聞稿指出，「莒光園地」電視教學節目曾於民國113年4月份第3週，也就是2024年4月，播出沈伯洋參與錄製的「抖音、TikTok如何影響國家安全」節目，目的在提升官兵媒體識讀能力，並強化對中共資訊滲透及威脅的警覺，「與今年九合一選舉完全無涉」。國防部指出，「莒光園地」會依設定的教育主題邀請專家學者講授，過去也曾有政府官員及立法委員，依其專業領域受邀錄製相關內容。國防部並強調，國軍嚴守「軍隊國家化」及「行政中立」原則，不涉入政治與選舉活動的立場堅定，也呼籲國人勿受未經查證的不實言論影響，以免傷害國軍形象、無益國防安全。不過國防部新聞稿發布後，陳世軒隨即在Threads上發文追問，「請國防部仔細認真回想，當真只有一次在113年4月第三週播放？想清楚再回答，全國幾萬名官兵的眼睛在看。」他也反問，「我有說影片內容跟選舉有關嗎？到底國防部在怕什麼？還是國防部想掩蓋什麼？」陳世軒進一步質疑，「我退一萬步問，憑什麼讓沈伯洋上『莒光園地』教中華民國官兵媒體識讀？」另外，其競選辦公室也預告，他將於今上午9時45分在新莊出面回應國防部說法。