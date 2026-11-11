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排名 球員姓名 本季薪資 目前出賽狀態 傷勢／缺陣備註 1 Stephen Curry $62,587,158 正常出賽 球隊先發核心後衛 2 Jimmy Butler $56,832,773 傷兵名單（OUT） 術後養傷復健中，預計2027年復出 3 Draymond Green $27,678,571 正常出賽 先發主力前鋒／中鋒 4 Kristaps Porzingis $19,512,195 傷兵名單（OUT） 受傷病困擾暫離賽場，更衣櫃已清空 5 Moses Moody $12,500,000 傷兵名單（OUT） 進行傷勢休養，預計2027年復出 6 Al Horford $6,822,000 正常出賽 禁區老將輪替 7 Yaxel Lendeborg $6,096,240 正常出賽 先發大物新秀 8 Brandin Podziemski $5,679,459 正常出賽 後場主力輪替 9 De'Anthony Melton $5,477,000 正常出賽 後場攻守輪替 10 Gui Santos $4,629,630 正常出賽 側翼替補輪替 11 Charles Bassey $2,449,421 正常出賽 替補中鋒 12 Gary Payton II $2,449,421 正常出賽 防守大鎖輪替 13 Brandon Williams $2,449,421 傷兵名單（OUT） 左腿筋輕微拉傷，缺席至少1周後複查 14 Georges Niang $2,449,421 正常出賽 替補前鋒 15 Will Richard $2,150,917 傷兵名單（OUT） 左手拇指尺側副韌帶撕裂，無限期休戰

NBA金州勇士隊日前以138：87血洗紐奧良鵜鶘隊狂勝51分，締造隊史第4大勝分差紀錄，並寫下開季0勝3敗後飆出8連勝的聯盟歷史新頁。然而球隊面臨的傷兵情況卻在此役後更加嚴峻，總教練科爾（Steve Kerr）面色凝重直言球隊迎來了「大麻煩」。本季發揮出色的替補後衛威廉斯（Brandon Williams）在比賽首節因左腿筋嚴重拉傷退場，讓板凳席上的傷兵累計年薪超過9345萬美元，也讓科爾賽後無比憂心表示這是一大隱憂。所幸最新核磁共振（MRI）檢查結果顯示僅為輕微拉傷，球隊預計讓他至少休兵一周後再進行複查，暫時讓灣區軍團鬆了一口氣。在勇士狂勝鵜鶘之役，首節甫打出流暢攻勢之際，替補控衛威廉斯便在一次無球跑動中拉傷左腿筋，隨即在防護員陪同下退場返回更衣室，球團也在中場前正式宣布他本場無法回歸。賽後記者會上面對球隊豪取8連勝的喜悅，科爾完全沒有把焦點放在比分上，而是主動提及威廉斯的傷情：「是的，這絕對是一個巨大的擔憂。他是我們球隊非常重要的一部分，給了板凳陣容極大的活力與提升。傷勢確定是腿筋部位，他必須接受核磁共振檢查，我們才能知道具體有多嚴重。」現年26歲的威廉斯在休賽季尾聲以一份1年260萬美元的底薪合約搭上勇士開季名單末班車，沒想到開季後卻成為勇士最大的驚喜。本季出戰的10場比賽中，威廉斯場均出賽僅16.1分鐘便能高效攻下10.4分、2.1籃板與2.3助攻，在場正負值高達+41位列全隊第6，是柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）身後最倚重的後場發動機，他強悍的一對一撕裂防線能力與高壓防守，正是勇士開季體系重塑的關鍵因子。根據美媒《ClutchPoints》最新披露，威廉斯在週二上午接受了詳細的核磁共振造影檢查，診斷結果為左腿筋輕微拉傷，並未出現嚴重撕裂。由於腿筋傷勢復發機率極高，勇士醫療團隊採取審慎態度，預計讓威廉斯至少缺席一週賽事，屆時將重新評估其腿部恢復狀況；儘管短暫休兵讓原本擔憂恐將長期缺陣的勇士上下暫時卸下心中大石，但對於傷兵滿營的灣區大軍而言，輪替戰力依舊面臨極大考驗。勇士目前板凳席上的傷兵累計年薪超過9345萬美元，包括巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）仍在術後休養中、預計要到2027年才能重返賽場，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）自訓練營以來便因傷缺陣且更衣櫃已遭清空，正等待球團利用其2000萬美元合約進行交易補強，新星理查德（Will Richard）日前也遭遇左手拇指尺側副韌帶撕裂無限期缺陣。在威廉斯至少缺陣一周的情況下，勇士預計將啟用25歲的雙向合約後衛克萊爾（LJ Cryer）承擔更多替補控球重任；克萊爾在對陣鵜鶘一役頂替上陣20分鐘攻下10分，展現了隨插即用的成熟度。勇士目前以8勝3負戰績與聖安東尼奧馬刺隊並列全聯盟現役最長8連勝，周週三晚間他們將作客出戰休士頓火箭隊。