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▲仲碩科技總經理鄭志誠接受NOWNEWS專訪指出，國軍最低標採購無人機，不利國產化技術提升。（圖／記者王郁勳攝）

▲仲碩科技下工夫打造全國產零組件，包括無人機最核心的飛控片。（圖／記者王郁勳攝）

▲仲碩科技生產自殺式無人機AT-100，已成功打進美國市場。（圖／記者王郁勳攝）

▲為了尋求更多實戰數據，仲碩將產品送到烏俄戰爭前線驗證。（圖／仲碩科技提供）

▲仲碩科技研發的DF-100反制無人機，能鎖定來犯的無人機攻擊。（圖／記者王郁勳攝）

▲無人機普遍使用的無刷電動馬達，因磁鐵含稀土，目前仍高度仰賴中國供應。（圖／記者王郁勳攝）

今（2026）年8月27日，立法院三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，並於9月11日由總統公布，政府預計未來六年投入2400億元，扶植無人載具相關產業，為台灣無人機產業發展訂下新的政策目標。然而，陸續傳出國軍無人機供應商涉嫌混用中國製晶片、零組件，讓政府積極打造的非紅供應鏈出現破口。業界人士認為，除了廠商本身的品管與誠信問題，政府採購制度過度重視價格，也可能讓投入自主研發、採用非紅零組件的業者面臨競爭壓力。今年8月，橋頭地檢署搜索航見科技，指控業者涉嫌採購中國製晶片、飛控板等零件，組裝成無人機後提出不實產地證明；桃園地檢署則在10月查獲上櫃公司錦明實業，涉嫌在交付軍方的無人機中混用中國製晶片、鏡頭。台中地檢署也接獲檢舉，搜索亞拓科技，負責人杜大森認罪，遭檢方以違反國安法起訴並求刑五年以上。《NOWNEWS今日新聞》查閱政府電子採購網，以2025年5月29日公告招標的陸軍八軍團無人機採購案為例，該案採最低標決標，預算金額450萬元，最後由航見科技以295萬1820元得標，約為預算金額的65.5%。另外，2024年12月6日公告的陸軍六軍團訓練用無人機等2項採購案，同樣採最低標決標，預算金額456萬元，亞拓科技以353萬5000元得標，約為預算金額的77.5%。國軍採購無人機要求不得使用中國製零組件，為何仍有廠商涉嫌違規？仲碩科技總經理鄭志誠認為，現行採購制度過度重視價格，可能是造成問題的因素之一。「為了在低價中求生存，廠商只能想辦法省錢，導致偷工減料，或是去買紅色供應鏈貼牌。」鄭志誠指出，台灣軍方採購多由需求單位訂定規格，再對外公開招標比價，最終往往由價格較低的廠商得標。他認為，這種「誰虧得起誰得標」的模式，讓業者難以取得合理利潤，更難負擔採用非紅供應鏈所增加的成本，也不利於產品品質與技術持續提升。鄭志誠以日本為例指出，日本為扶植本土產業，在部分採購上願意接受比國外產品高出三、四倍的價格，藉此支持採用日本零組件的產品。他認為，政府若希望建立自主供應鏈，就不能只看採購價格，也必須考量產品背後的研發投入與供應鏈成本。除了價格競爭，鄭志誠也認為，台灣軍方採購規格過於僵化，讓廠商缺乏發揮空間。他舉例，傳統標案往往先訂定明確的性能規格，例如飛行距離必須達到20公里、載重必須達到多少公斤，廠商只能依照規格設計產品。相較之下，鄭志誠表示，美國軍方採購會先設定價格區間，再讓廠商提出不同設計的產品接受測試。例如在3000美元預算內，廠商可以自行研發不同型態的無人機，即使產品只能飛行1公里，只要經過部隊測試後符合實際需求，仍有機會獲得採購。他指出，這種方式也讓廠商有機會定期重新送測，即使第一次未能通過，也能根據測試結果改善產品，再爭取下一次機會。相較於一次性的規格競標，持續測試與回饋更有助於業者累積經驗、改善技術。面對非紅供應鏈的要求，仲碩科技選擇投入關鍵零組件自主研發。鄭志誠表示，早期公司也曾向外採購飛控系統，卻陸續面臨缺料、品質難以掌握，以及系統仍含有中國製零組件等問題。為了解決這些限制，仲碩花了三、四年，從底層技術開始自行研發飛控與電調系統，逐步排除關鍵零組件中的紅色供應鏈。在產品布局上，仲碩自主研發的AT-100無人機已出口少量樣機至美國測試，未來也有望透過技術轉移，由美方建立產線並整合雷達系統；公司另與日本業者洽談合作。鄭志誠表示，AT-100已在烏俄戰場的應用中獲得驗證，相關實戰經驗也成為產品持續改良的重要依據。除了無人機本身，仲碩也投入反制無人機系統，並與國際防禦雷達業者簽署合作協議，取得相關產品在台灣市場的獨家代理權，盼整合雷達與攔截設備，建立防禦系統。不過，要做到全機百分之百非紅，仍有上游原料的限制。鄭志誠坦言，無人機無刷馬達所需的磁鐵，原料稀土目前仍高度仰賴中國供應，是台灣業者共同面臨的難題。他透露，國內業者已積極與日本等國展開合作，希望在2027年解決磁鐵原料的產地問題。他也呼籲，對於現階段確實難以替換的原料，政府應給予業者一定的容許空間與轉換時間。「政府應盡速給出經費與案子，否則部分新創團隊恐怕無法撐那麼久。」鄭志誠表示，仲碩目前業務以國外合作為主，但只要政府有需求，公司仍願意投入。他認為，政府若希望台灣建立真正自主的無人機供應鏈，除了設定非紅要求，也必須讓業者有足夠的資源與合理的發展空間。