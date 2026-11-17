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▲行政院公共工程委員會今年2月，將無人機各項零組件區分非紅供應鏈4等級。（圖／記者張鴻儀製表）

根據統計，2025年台灣無人機產值達129億元，是前一年的2.5倍，超過267家業者投入系統整合與關鍵零組件生產。經濟部長龔明鑫表示，無人機年產值目標將提升到500億元。但業界認為，無人機產業恐怕有「蛋塔化」的趨勢，非本業業者也投入無人機領域分一杯羹，做出來的性能與國產化的目標，能否達到政府要求，有待觀察。國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心（DSET）」國家安全組副組長方怡然走訪多家無人機業者觀察，業界目前出現所謂「蛋塔化」的現象，許多公司可能根本沒有實際的技術含量，投入市場只是為了追逐「無人機」這個熱門的字眼。「因為無人機是一個到現在都還在演變得非常快速的科技產業。」方怡然以棒球比喻，形容台灣無人機產業目前才打到「三局上半」，而且這場比賽還有許多延長賽與加賽。台灣無人機產業發展至今約4年，相較於半導體產業已累積40年經驗，仍處於相當早期的階段。方怡然指出，目前全球都還沒有真正達到完全AI自主的無人機系統，各國仍在摸索AI與無人機的結合程度。台灣雖然具備晶片與通訊軟體等產業基礎，但在抗干擾、長距離飛行，以及降低晶片成本等方面，仍有進步空間。不過，方怡然也坦言，有些廠商可能「話說得比較滿」，對外宣稱自己的無人機「可以飛幾公里、多厲害、抗干擾」，但實際上技術跟宣稱差很多，甚至只是為了讓無人機相關的股市「莫名的上漲」，說穿了就是「來騙股市」或騙市場。這是任何產業發展初期都會面臨的必然現況，大家為了競逐熱門產業而一窩蜂投入，她不評論此事的好壞，但現象的確存在。除了技術，非紅供應鏈更是台灣無人機產業自主化必須面對的難題。「你的製造地在台灣，但是你的原料在中國，這樣算不算非紅？」這正是非紅供應鏈認定最難處理的問題之一。方怡然表示，台灣目前已經有能力做到整機在台灣製造，但馬達與電池使用的原料，追溯到最底層，仍有不少來自中國的稀土材料。因此，非紅供應鏈不能只看最終製造地，還必須回到實際任務與風險，決定需要排除到什麼程度。她指出，行政院公共工程委員會今（2026）年2月已經建立非紅供應鏈框架，針對馬達、電池、螺旋槳等不同零組件，訂出原產地、廠牌及製造商等認定方式，也依照零組件類別設定不同排除時程，最晚的被動元件也有相應進程。不過，當供應鏈追溯進一步深入晶片封裝、測試等階段，認定就會變得更加複雜。方怡然以晶片為例，指出目前晶片產地通常以晶圓製造地為主要認定依據，但如果晶片在台灣製造，封裝卻是在中國完成，究竟還能不能算是非紅？如果要求設計、製造、封裝與測試都必須逐一追溯，「這個BOM表就會變得非常非常的詳細」，業者雖然可以依照客戶要求處理，但勢必增加成本，最後仍要回到客戶願意付出多少價格。至於哪些技術必須掌握在台灣手中，方怡然認為，除了資安與供應鏈斷鏈風險，台灣還必須考量戰時遭到封鎖的情況。即使已經找到替代供應商，也可能因為運輸受阻，無法將零組件送進台灣。她指出，政府目前提出的「三晶二軟」，包括晶片、飛控、定位與通訊，以及飛控和地面控制軟體，都是台灣必須建立自主能力的核心項目。未來進一步導入AI系統，也必須思考戰時的控制權與調度權究竟掌握在誰手中。「我認為未來的指管系統或是AI軟體系統都必須要由台灣自主。」方怡然強調，台灣與國際廠商合作時，也應該採取開放式架構（Open Architecture），確保在戰時仍能自行調整、維修與維運，而不是完全仰賴國外廠商。對於政府未來6年投入2400億元推動無人載具產業，方怡然認為，最重要的是預算能否如期到位。她指出，這筆預算以每年400億元編列，若預算延宕，業者即使看到政府有採購需求，也無法確定資金何時到位，長期投資自然會受到影響。其次是建立與國際接軌的認證制度。她提到，台灣工研院與美國無人載具系統協會（AUVSI）已經合作推動綠色無人機認證，未來各國可能都會建立自己的無人機認證標準，台灣除了要讓產品通過認證，也必須爭取與其他國家相互承認，降低產品進入國際市場的門檻。最後則是測試場域的開放。方怡然指出，無人機必須不斷測試、修正，尤其台灣海象、風向變化難以預測，還有電子戰干擾與灰色侵擾等不同環境挑戰，產品能否飛得遠、飛得穩、看得準，都需要反覆驗證。