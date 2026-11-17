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▲民航局從現有無人機考場盤點18處試飛場供業者申請使用。（圖／攝自民航局，記者張鴻儀合成）

▲國立宜蘭大學具備300公尺長跑道，可供定翼機起降。（圖／記者王郁勳攝）

▲屏東縣竹田飛行場位處東港溪畔，周遭無民房人車，飛安風險較低。（圖／屏東縣無人機協會提供）

▲屏東縣政府正在整建竹田飛行場，預計年底前開放後可做為IIC（25-150公斤）等級考場。（圖／記者王郁勳攝）

儘管「無人機國家隊」喊得震天價響，但飛機造出來卻苦無測試場域，包括台中市長盧秀燕都大聲疾呼，認為無人機在中部製造，試飛卻得跑到南部，要求中央開放中部空域設置試飛場。事實上無人機產業發展條例中載明，施行一年後主管機關需設置三處軍民共用的試飛場，但相關人士直言，台灣地小人稠、飛安優先的前提下，要找到合適場域並不容易。民航局於2025年，規劃全台18個場域，外加嘉義水上機場與恆春機場2處大型無人機供業者申請測試。其中可供中型旋翼與定翼機試飛場包括國立宜蘭大學、雲林台灣福爾摩沙無人飛行器協會；另外國立嘉義大學、實踐大學高雄校區可供中型旋翼試飛；嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心與屏東竹田飛行場因具有跑道，也能供定翼機試飛。「合適的試飛場域並不好找，比起國外在沙漠或小麥田上測試來得安全許多，台灣能在小小的面積裡擠出測試場已經難能可貴。」國立宜蘭大學無人機應用研究中心執行長許宇軒提出見解，他認為，全台灣極少有大到300公尺長的測試場域，這對廠商進行長距離滑行與飛行測試具有極大優勢。特別是對於大型定翼機而言，起降是最危險的階段，極易發生動力失效或失控墜毀的「炸機」意外，且定翼機發生意外的頻率遠高於多旋翼機。許宇軒強調，未來國家級別的測試場域，首要條件必須具備高度的「空曠程度」與「安全緩衝區」。大型定翼機裝載的鋰電池若墜毀起火，將引發極難處理的化學火災。而宜大測試場正前方為棒球場與空曠田地，具備天然的緩衝空間，即使發生失控意外，掉落時也不會波及周遭建築物與民宅，能大幅降低飛行事故帶來的危害。相較於中南部其他試飛場，宜蘭大學的空域條件顯得格外優越。許宇軒表示，部分指標性場地如嘉義亞創中心，雖具備產業聚落優勢，但受限於鄰近水上機場，在爭取高空域解禁時難度較高。而宜蘭縣內不僅無機場、無過高樓層的建築物，也沒有特殊的軍事管制設施，空域呈現極為乾淨的「扁平化」狀態。此外，民航局管制的輕航機與直升機航道主要位於國道五號上方，不會與宜大校區空域重疊，這使得業者在進行空域解禁申請時，負擔遠比其他縣市輕。雖然測試場前方會碰到科學園區的紅區，但只要無人機起飛後立刻向跑道右側轉向，就能完全進入綠區空域，進行長距離的安全試飛。目前包含農業部農航所的「熊鷹機」以及多家無人機測繪業者，皆已在該場地進行飛行測試與產學合作。因應未來軍工級別無人機測試需求，宜蘭大學正積極與民航局協商擴大空域使用權，將測試空域從城南校區向後延伸至宜大的大礁溪林場。許宇軒透露，若順利獲准，未來無人機起飛轉向後，將可沿著蘭陽溪空曠且完全無人的地帶，打造出一條長達數公里甚至十幾公里的長距離專屬測試廊道。同時，針對高階機型需要更高打擊範圍或遙測高度的需求，校方也正探討將現行400呎的飛行高度限制，爭取放寬至1500呎。無人機測試距離與高度不斷延伸拉高，除了宜蘭大學主動爭取外，民航局也正積極與屏東縣政府協調。屏東縣政府交旅處綜合規劃科科長張恭文表示，目前正與民航局探討將現有400呎的空域管制高度提升至1000呎的可能性。由於25公斤以上大型飛機飛至1000呎高空，若發生意外墜落恐帶來較嚴重的殺傷力，因此縣府將秉持「安全第一」的原則，針對飛安效能及周邊居民的影響進行最嚴謹的整體性評估。張恭文指出，縣府當初在規劃時，首要考量便是配合民航法的無人機專章規定，致力尋求能以最安全、有效方式進行考照與休閒娛樂的場地。最終選定竹田這處「河灘地」，是因為在此起降比較不會影響到周邊居民的安全。他直言，就算進行較中大型的飛機測試，「掉下來頂多就掉到河裡」，藉由天然地形作為緩衝，大幅降低了意外墜機時對周遭民眾與建物的危害。無人機產業持續蓬勃發展，25公斤以上中大型無人機的考照需求逐漸增加，竹田飛場正從原本的IB（15-25公斤）擴大改建成IIC（25-150公斤）等級考場，預計年底前完工，將可提供旋翼型或定翼型的大型無人機，皆能在該場地進行相關考照。此外，針對外界擔憂專業考照增加可能擠壓一般休閒玩家空間的疑慮，張恭文特別說明，縣府的規劃是「兩者都會兼顧」。目前已與水利署達成共識，在飛場入口處右側規劃專屬休閒玩家操作旋翼型或穿越機的區域，並透過屏東無人機協會協助整體規劃，讓專業考照場地與一般休閒娛樂能有效區隔，兼顧雙方權益並提升操作時的安全性。