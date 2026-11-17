我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水利署第五河川分署貼出告示，指虎尾無人機飛場不能再進行相關飛行。（圖／記者王郁勳攝）

▲雲林縣虎尾無人機飛行場不但是民航局認證的考場之一，也是許多遙控飛機玩家測試場地首選。（圖／台灣福爾摩沙無人飛行器協會提供）

▲資深無人機玩家、大黑狼遙控模型工作室負責人黃安忠呼籲政府，要先找好合法場地試飛，否則做再多無人機都沒用。（圖／記者王郁勳攝）

▲黃安忠2012年參加空軍嘉義聯隊營區開放模型展演，軍方發的感謝狀仍掛在他的工作室。（圖／記者王郁勳攝）

政府力推「無人機國家隊」，但無人機造出來後，卻未必找得到合適場地進行測試，甚至連既有考照場都可能因地方因素而消失。位於雲林虎尾的無人機考場，因周邊居民反映試飛及考照噪音問題，水利署第五河川分署於2026年8月底終止租約，讓原本可供大型無人機考照的場地被迫關閉。另一方面，民航局盤點全台18處試飛場，卻有三分之二僅能供小型旋翼機使用，現有場域能否滿足產業未來需求，已成為無人機發展的一大考驗。「周邊有些居民反映，無人機試飛或練習考照或考試當下，產生的聲音太吵。水利署第五河川分署大概有些顧慮，於是在8月底終止與我們的租約。」一手催生雲林虎尾無人機考場的台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄無奈地說。虎尾試飛考照場自2019年民航法無人機專章通過後成立，是全國最大、可以應考民航局發證最大級別到150公斤的場地。 張政雄解釋，該場域具備230公尺的跑道，不僅可考無人飛機、多旋翼與直升機，更是全國唯一可考15公斤以上噴射機的場地。他說，被迫關閉之後，許多規劃考試的軍警消人員就必須跑到嘉義考照，增加舟車勞頓時間。「虎尾科大的學生，觀摩學習的機會也沒了，對國內無人機人才培育造成嚴重打擊。」張政雄曾在中科院、雷虎科技服務，熟知無人機產業。他指出，試飛場地「真的非常不足」。 儘管民航局曾盤點出18處無人機試飛場，但僅有4處具備飛行跑道，且這些場地原本就是以「考場」形式存在，若業者有新飛機需要測試驗證，考量到機密不想曝光，往往會慎選場地。尤其在國防與海巡的採購需求下，現代無人機的性能要求越來越高。張政雄說明，目前廠商為了做驗證，無人機性能必須擴及100公里以上的長距離飛行，這意味著試飛場域除了需要300公尺以上的跑道供起降外，還必須緊鄰海岸或具備直徑3到5公里以上的乾淨空域。目前國內既有盤點的場地，不是空域受限，就是跑道長度無法滿足大型飛機的需求。在合法長距離試飛場地極度欠缺的情況下，業者陷入了無地可用的困境。張政雄透露，目前許多測試大型無人機的廠商只能「自己找地方」。為了避開人車與建築物的影響，不少業者會選擇比較濱海、較無人車的道路進行起降測試，或是前往雲林虎尾占地約兩百甲、受人車影響較小的有機園區進行自家產品的驗證。面對試飛場地的燃眉之急，張政雄強調，協會畢竟不是公部門，力量十分有限。 「雲林這個地方，很多人老實說是沒有來過的，可是這八年來，很多人跟我們分享，他們是因為考照才來到虎尾的。」對於解方，張政雄希望未來新上任的雲林縣長能夠重視此議題並落實政見，由縣府力量正式介入，召集中央主管機關與地主第五河川分署共同協商。無論是在原址恢復測驗練習，或在雲林縣內尋覓新場地重建，都需要地方政府出面協調，才能解決國內無人機產業試飛與考照場域欠缺的難題。民航局統計指出，全台無人機飛航活動達數千件，試飛申請約135件，其中在18處考場試飛的約有20多件。至於大型無人機試飛申請，民航局規劃於嘉義水上機場與屏東恆春機場進行。恆春機場因屬民航局管轄，協調較順利，目前已有3至4家廠商進行過3、4次大型試飛；水上機場屬軍民合用，因空軍戰演訓任務繁重，目前雖有業者探詢，但尚無實際試飛紀錄。「這些場地大多屬於校區型，跑道極短且四周環繞建築物，僅能容納小型四軸飛機，需要長跑道的大型定翼機根本無用武之地。 」大黑狼遙控模型工作室負責人黃安忠的回答，反映出業者心聲。他從事模型機製作40年資歷，多次與外包商、上游廠商配合，負責為國軍製造無人機「載台」。其產品多次應用於國軍演習中，做為刺針飛彈及阿帕契直升機機砲的「靶機」。為了配合國防裝備對「非紅供應鏈」的嚴格要求，黃安忠在材料選用上極為嚴謹。從碳纖維布、玻璃纖維、膠水到內部隔板，甚至是塗裝使用的油漆，全數皆為國內本土供應商，並須向軍方提出產地證明以供查驗，確保無中國製零件。然而，堅守非紅供應鏈，再加上近期國際戰爭導致石化原料價格上漲，也讓產品的製造成本居高不下，難以壓低價格。就軍事打擊效用而言，定翼型飛機具備無可取代的戰略地位。黃安忠分析，四軸無人機受限於電池容量，航程極短，根本無法執行飛越海峽中線等遠距任務。相比之下，定翼型飛機速度快、可長航程巡航，更適合做為軍事打擊武器。「現在的定翼型無人機簡稱『巡飛彈』，就是便宜版的飛彈。」黃安忠表示，定翼機能以低廉造價進行量產，在戰場上能以量取勝，讓敵人難以全面攔截。 也因此，試飛場跑道的重要性不在話下。黃安忠的工作室就在水上機場旁，為何不就近利用？「怎麼申請？以一般公司行號絕對不可能，民航局飛機的起降也是借軍方的場地，更何況我們這些小咖！」他回憶2012年嘉義空軍基地開放營區，曾獲邀入內展示模型機。「準備在備用跑道飛行，長官就下來叫我們不准飛，假如NO控砸到戰機誰要賠？」對於政府推動無人機產業，黃安忠呼籲：「一定要先找好合法的場地。」他強調，沒有合法的場地，就無法訓練飛手與軍方人員，基本的飛行若不熟練，即使是老鳥出勤也照樣會摔機。 「沒有場地，做再多無人機都沒有用！」