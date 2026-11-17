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▲青農詹智翔是合格飛手，但卻無法使用最新款植保機而感到困擾。（圖／記者王郁勳攝）

▲南亞無人機中心主任吳政輝預估，使用尚未經民航局型式認證的植保機作業農民，高達9成可能都是「黑飛」。（圖／記者王郁勳攝）

▲台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄形容，現在農民的處境就像買了特斯拉卻無法掛牌一樣無助。（圖／記者王郁勳攝）

台灣力拚無人機國產化，產業大多聚焦軍工用途，但對於已發展10年的農業噴藥範疇，卻紛紛棄守市場，不再發展新機種，原因就在於敵不過中國品牌大疆（DJI）的強勢競爭。另一方面，民航局雖然掌握農噴市場的使用趨勢，卻因型式認證等問題，遲遲未讓大疆新機型取得認證，導致農民即使想合法作業，也缺乏符合實際需求的新機種。業界人士估計，現階段農噴領域有極大比例屬於未經合法申請的「黑飛」，比例甚至高達90%以上。桃園農民詹智翔，手握5張無人機操作證，外加農業部發的代噴證照，是合格飛手。父祖輩在桃園新屋一帶種植水稻，至今廣達60公頃，傳到他手裡搭上無人機潮流，投入大量時間與金錢，苦練無人機「姿態模式」力抗強風吹拂，在稻田上方穩定噴藥。但沒多久機器就響起「藥量已噴完請加藥」，最讓他感到困擾。無人機噴藥施肥雖然方便，但若容量太小，飛上飛下有失效率。以詹智翔使用的大疆T10植保機為例，噴完1分地得分8趟，但明明市面上早已出現更大容量的植保機。「我們現在購買飛機都會被限制，逼不得已只能私底下『黑飛』。」詹智翔大吐苦水表示，花了心力考了照，不願意黑飛，但真的沒有飛機可以用！南亞無人機中心主任吳政輝指出，農民若要合法進行無人機噴藥，必須同時滿足三個條件：第一要有飛手證照，第二要有合法的飛機，第三必須「靠行」法人單位。他表示，考取飛手證照的難度並不高，只要按部就班受訓即可取得專業基本級或高級證照。真正的最大瓶頸在於「合法飛機」太少。目前一台無人機要能合法起飛，必須依序通過四個單位的檢驗：首先是進出口的商品檢驗、第二是NCC的無線射頻檢驗、第三是數發部的資安認證，最後則是民航局的「型式認證」。吳政輝透露，許多國外進口的無人機完成了前幾項檢驗，卻在民航局嚴謹繁瑣的型式認證中卡關，其中又以「電池認證不通過」為最大宗。《NOWNEWS今日新聞》查詢民航局通過型式認證的無人機計有六架，其中三架為農業植保機，包括台廠的新樂飛A616、亞拓T22與中國品牌大疆T16。而未滿25公斤的植保機目前無須經型式認證，以農業部省工高效及碳匯農機補助清單為例，這類飛機還有9架。問題是，中型飛機裝載農藥肥料的趟數太多，對農民來說既不省工、也沒高效。根據農業部防檢署統計，目前登記的植保機數量為320架，但實際使用中的數量，遠遠超過這個數字。吳政輝估計，目前全台高達90%以上的農用無人機都是使用中國大疆機種。 然而，受農民青睞的大型機型尚未通過民航局型式認證，導致這9成的高使用率恐怕淪為「黑飛」。吳政輝指出，植保機除了民航局的型式認證，還涉及農業部的農機認證。因應未來無人機物流或飛越人群上空所設計，因此民航局檢驗非常細微且嚴謹。但農用植保機的作業環境多在農田，飛行高度僅在農作物上方3到4公尺。既然農業部已有發函規範農噴高度不能超過作物上方4公尺，他強烈建議，在這個高度以下的農噴機，應該簡化審查，直接交由農業部進行「農機認證」即可。農機認證主要檢測噴灑的均勻度、飛行速度與間距等實際應用功能，通過後再將結果送交民航局註冊，如此一來不僅能加快檢驗速度，也能讓農民擁有更多合法的飛機選項。「無人機就如同手機，大家一定想採購最新、效率最高的功能，怎麼可能叫我再去買10年前的iPhone？」 身處農業大縣雲林，台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄深知農民心聲，他強調，官方並未顧慮到產業現況，即使有補助，農民也不願退回使用10公斤的低效率機型，25公斤以下的無人機目前已越來越少人使用。張政雄形容，農民買了一台很好用、很智能的無人機，就像買了一台特斯拉，卻無法掛牌。「農夫想用自己的無人機考試，卻因為沒有型式檢驗不能註冊，結果連考試都不行，想要合法申請活動也不行。」張政雄感嘆，農民並非不願意考照合法，但在什麼都不行的情況下，上千台已購買的私人財產仍在田間運作，最終造就了「被迫黑飛」的現況。在台灣能合法買賣，卻不能飛，民航局卡大疆農保機的理由為何？張政雄分析，民航局對無人機審查有一套自己的嚴格規範，要求代理商在送驗時，必須提供包含無人機基本設計數值與內容物的驗證規格。然而，這些無人機並非台灣製造，當代理商向原廠索取這些資料時，原廠往往認定這屬於「技術機密」而直接拒絕提供，導致型式認證在送件階段就直接卡關。「民航局希望經過型式檢驗讓飛行更安全，但換個角度想，這些無人機是賣到全世界的，可靠度本來就已達到一定程度。」張政雄建議，主管機關應考慮讓型式檢驗「簡易化」，或是比照「適航認證」的通用標準：如果美國、日本等其他國家都已經核准使用，台灣是否也能比照通過？這才能避免法規要求與商業機密互相抵觸的死胡同。