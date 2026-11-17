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▲國立屏東科技大學執行交通部運輸研究所「無人機偏鄉物流服務計畫」，執行從鹽埔漁港到小琉球的郵件運送任務。（圖／記者王郁勳攝）

▲無人機雖然都有導航設備，但仍易受天候訊號干擾，飛手操控經驗格外重要。（圖／國立屏東科技大學提供）

▲屏東智慧農業學校開辦無人機課程，吸引不少青銀共學。（圖／記者王郁勳攝）





▲無人機課程也設置模擬器讓學員熟悉操作。（圖／記者王郁勳攝）

▲按民航局無人機逐級考照規則，從零開始必須考取5至6張證照才具備農噴資格。（圖／記者張鴻儀製表）

民進黨台北市長候選人沈伯洋車掃盛況空前，空拍鏡頭下更驚人，同時遭質疑為何能在管制區、夜間空拍。民航局回應，一切皆按程序申請，而根據民航法無人機專章規定，具備申請資格的合格空拍飛手，能夠拍攝選舉造勢場合或夜間飛行，至少要入手4張證照，難度並不低。根據民航局統計，無人機操作證持有人次，從2020年的7336人次，增加到2025年的24783人次；其中得以解除夜間飛航、實施噴灑、投擲、或飛越人群上空的專業操作證，也從4690張增加至19784張，顯示飛手培訓需求持續增加。按無人機逐級考照制度，新手必須先考取「普通操作證」，接著再考「專業操作證基本級」。為了解除夜間拍攝、拋擲噴灑、或跨越人群限制，則必須根據無人機重量考取專業操作證高級G1、G2、G3群組，每個環節都要花時間與金錢練飛，投資也不少。「現在業界對飛手人才是滿缺的，廠商常會來詢問有沒有畢業生能協助試飛或環境監測。」國立屏東科技大學無人載具應用研發中心主任江介倫表示，無人機從設計、製造到操作端都需要大量人才，在薪資水準的誘因下，學生學習動機大幅提升。目前各大專院校已積極開設相關課程與考照班，學校師資與設備也同步升級，為產業培育人才。除了空拍領域，物流服務也是未來無人機應用重點項目。屏科大目前負責執行交通部運輸研究所推動的「無人機偏鄉物流服務計畫」，共測試四條廊道，涵蓋校園、跨海及高山地形。其中，最生活化的測試是在屏科大校內，模擬以無人機運送飲料等日常物品；難度較高的則包含屏東鹽埔至小琉球的跨海運送，以及花蓮太魯閣至大禮部落的高山物資運補。江介倫特別提到，花蓮大禮部落因地勢險峻，傳統車輛無法抵達，若以人力徒步運送物資，需耗費數小時，無人機在此便展現緊急運補的優勢。同樣地，小琉球雖有固定船班，但夜間停駛時，無人機也有機會擔任緊急醫療物資運送的角色。然而，要讓物流無人機真正進入日常生活，飛行安全仍是民眾最關心的問題。江介倫坦言，目前民航局尚未將無人機物流列為常態核准項目，現階段仍須透過專案申請。為了確保安全，測試路線會刻意避開人口稠密區，並針對飛行路徑、高度與無人機狀態進行嚴格檢查。國外無人機物流已逐步邁向商業化，台灣的下一步在哪裡？江介倫指出，除了等待民航局進一步開放相關法規，「成本」與「載重量」也是決定商業化成敗的關鍵。目前無人機的定位仍是輔助緊急運補，而非完全取代車輛物流；未來若要降低運輸成本，必須仰賴規模經濟，包括飛機數量與公司規模的擴大。除了大專院校投入人才培育，屏東縣政府也開辦「智慧農業學校」，將無人機農噴列為培育青農的重點項目。屏東縣政府勞青處處長李雨蓁表示，近兩、三年來，縣府積極向勞動部申請「產業新尖兵」計畫經費，主要針對應屆畢業生或待業中的年輕學子進行培訓。李雨蓁透露，這兩年約有350位學員參訓，考照率高達八成；經過就業追蹤，約有30至50位學員已穩定就業，包含在公司靠行、進入農會服務，或自行創業。培訓過程有時高達200到300個小時，課程內容不僅涵蓋飛行技術，也包括農藥與肥料調製、農作背景知識，以及智慧農業監測等，確保農藥受到嚴格管制並正確使用。負責屏東智慧農業學校營運的行銷長Sarah說，農忙時期農民考照時間很有限，另外像是農藥所開辦課程，全年度開辦課程梯次不多，錯過就要等。再加上操作證逐級報考的每一次術科，大多落在一個半月，五六張考下來時間就會拖得很長。針對國家大力推動無人機產業與智慧農業，李雨蓁從地方政府角度提出兩項建議。首先，隨著無人機發展條例上路，地方政府期盼中央能明確指示有哪些經費與資源可供地方申請，以利持續培育人才投入相關產業。其次，她建議中央、地方政府與民間共同建立類似「委員會」的溝通與媒合平台，協助剛考取基礎證照的青年了解後續進階考照管道、可供靠行的法人單位，以及如何進入產業工作，解決新法規上路初期可能面臨的各種問題。「解決問題不只是政府的責任，民間與青年也有一部分責任，」李雨蓁強調，唯有產官學凝聚共識，才能讓無人機人才培訓與產業需求順利接軌，為台灣無人機產業及農業發展注入新動能。